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Манижа представит на сцене Евровидения женщин рабочего класса

Шоу-бизнес
18:41, 09 мая 2021

Манижа представит на сцене Евровидения женщин рабочего класса

Представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» Манижа объяснила принцип подбора костюмов для своего номера с песней «Russian Woman». Об этом пишет «РИА Новости».

Сначала артистка предстанет перед зрителями в костюме, сшитом из лоскутков, присланных ей женщинами из разных регионов России. Затем Манижа продолжит выступление в красном комбинезоне, который уже попадал в кадр на отборочном эфире Первого канала.

«Это одежда рабочего класса. Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными», — объяснила Манижа на пресс-конференции после первой репетиции в Роттердаме.

Концертные костюмы Манижи // Скриншот YouTube

Также певица отметила, что она изменила одну из строчек конкурсной песни. Так, вместо строчки «Ты достаточно сильна, чтобы отпрыгнуть от стены» теперь поется «чтобы проломить стену», пишет РБК.

Незадолго до отъезда в Роттердам, где пройдет конкурс, Манижа с командой на препати «Евровидения» смешала куплеты и припевы «Russian Woman» c текстом песни «Не верь, не бойся, не проси» группы t.A.T.u. (с ней дуэт занял 3 место 18 лет назад).

Экс-продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов в интервью «Новому проспекту» поставил Маниже в заслугу то, что она везет на песенный конкурс работу на русском языке и не боится быть непонятой.

Теги: #Евровидение #Манижа

Рубрика: Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Манижа представит на сцене Евровидения женщин рабочего класса
Скриншот с видео на YouTube

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