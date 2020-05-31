Группе t.A.T.u. – 21 год. Как Россия спела всему миру об однополой любви

В 1999 году детский психиатр Иван Шаповалов, журналистка НТВ Елена Кипер, поэт Валерий Полиенко и 17-летний школьник Сергей Галоян создали дуэт, название которого расшифровывается как «Та любит Ту». IT-предприниматель Борис Ренский инвестировал деньги в этот проект.

В первом клипе две четырнадцатилетние девочки пели под дождем о любви друг к другу. Эти драматические образы Кипер списала с фильма шведского режиссера Лукаса Мудиссона, вышедшего в российский прокат под названием «Покажи мне любовь», а Шаповалов дополнил их впечатлением от популярности «лолит» на сайтах для взрослых.

Спустя три года девочки уже выходили на сцену Уэмбли, встречались с принцем Чарльзом, мировой успех дуэта комментировала Мадонна, Rammstein уговаривали их на коллаборацию (но так и не уговорили), а чуть позже музыкант Стинг записывал гитарную партию для песни с их второго альбома.

31 мая группе t.A.T.u. исполняется 21 год и Sobesednik.ru решил собрать вещественные доказательства интернационального успеха дуэта: каверы и ремейки хитов t.A.T.u., исполненные в разных частях земного шара.

В прошлом году одна из ведущих певиц американского шоу-бизнеса Halsey решила использовать семпл песни «Я сошла с ума» в треке «Nightmare». Изначально планировалось использовать куплет исходника на английском языке, но в итоге Halsey с командой авторов t.A.T.u. взяли только «настроение» песни. Но самую первую идею-таки повторил в ремейке испанский поп-дуэт Kevin & Karla (испанская версия припева с 3:16)

Еще одна американская восходящая звезда Poppy до начала пандемии включила хит «All The Things She Said» (англоязычная версия «Я сошла с ума») в трек-лист своего европейского тура.

Песня пошла на ура в живом исполнении и на днях Poppy анонсировала в соцсетях клип на этот кавер.

По сей день хиты t.A.T.u. звучат на американских и европейских радиостанциях. Местные артисты перепевают песни, где-то даже на русском языке. Например, вот этот кавер польской певицы Dominika Barabas на «Нас не догонят» незаслуженно остался недооценен, судя по количеству просмотров и лайков на YouTube.

Не менее ламповый мегамикс из хитов t.A.T.u. на русском языке в 2017 году представил американский азиат Rosendale.

На русском петь песни t.A.T.u. пытались и в Чехии, очень забавно разворачивая буквы в словах в произвольном порядке.

В Болгарии «Нас не догонят» на музыкальном конкурсе «X-фактор» тоже пели на русском. Один из членов жюри тогда пошутил, что в исполнении трех девушек Sweet 16 удалось услышать все диалекты русского языка на постсоветском пространстве.

А вот американской певицы Tori Amos хватило только на то, чтобы разучить на русском языке заглавную фразу «Нас не догонят». На концерте в Москве она спела англоязычную версию песни – «Not Gonna Get Us».

В Азербайджане за хит «Нас не догонят» взялся целый оркестр с хором и балетной группой.

t.A.T.u. нередко попадают во внимание зарубежных шоу-ритейлеров. Так, например, за минувший год про них как минимум вспомнили конкурсантки из Дании, …

… Германии,

и Украины.

Американки Bitch Fit записали четыре года назад акустический кавер на «All The Things She Said», добавив немного цыганских песенных мотивов.

Французская музыкантка Abbey Glover, радующая слушателей каверами известных хитов под укулеле, пару лет назад представила вниманию своё видение той же песни.

Испанские девушки решили разбавить куплеты «Я сошла с ума» рэперском речитативом, исполнив хит на родном языке.

Сложно сосчитать количество рок-каверов на песни t.A.T.u., которые можно найти в сети как в женском, так и в мужском исполнении. Большая часть из них отсылает приветом к Avril Lavingne ...

... и популярной во второй половине нулевых эмо-культуре.

Отдельная тема – успех t.A.T.u. в Японии, где подростки помешались на образах двух школьниц, поющих о непонимании общества и родителей. На волне популярности t.A.T.u. там появился свой аналогичный девичий дуэт Juemilia, записавший сначала японский римейк на заглавный хит российского дуэта, а после заполучивший собственную популярность.

Теперь ремейки на Juemilia перепевают даже некоторые российские ценители азиатской культуры.

В Китае группа t.A.T.u. была запрещена, но их все равно слушали. Местная певица и актриса Эмма Вонг даже записала китайскую версию песни «Покажи мне любовь».

В России за 21 год песни t.A.T.u. перепели многие артисты: Ева Польна, Елена Темникова, Ольга Зарубина, Сергей Лазарев, Борис Моисеев, Наталья Подольская и другие. Но надо признать, что мало кто из исполнителей расшифровал драматизм композиций. Песни t.A.T.u. на российской эстраде воспринимались чаще в шутку. Никто в первой декаде нулевых не знал, как расшифровывается акроним ЛГБТ и говорили о гомосексуальности чаще в анекдотах, а не в политических спорах. Например, так «Я сошла с ума» перепела группа «Мираж».

В шутку перепели песню «Нас не догонят» Николай Басков и Филипп Киркоров. Но больше всего зрителям федерального телевидения запомнился дуэт Софии Ротару и Аллы Пугачевой на юбилее Примадонны.

Грамотнее всего к исполнению песни «Нас не догонят» на российской эстраде подошла Лариса Долина в образе оленя на шоу «Маска». Она, пожалуй, единственный артист, который попробовал повторить фирменный «кричащий» стиль исполнения t.A.T.u. в финале выступления.

Нельзя не обратить внимание на попытки некоторых российских исполнителей инетерпретировать старые песни. Но иногда они совсем выходят за пределы изначальных смыслов. Та же песня «Нас не догонят» в доминирующем культурном поле вовсе потеряла всякий лесбийский драйв, уступив место ура-патриотизму. В 2014 хит стал неофициальным гимном российской сборной на Олимпиаде. В 2018 солистки дуэта окончательно утопили изначальный посыл композиции: Лена Катина исполнила «Нас не догонят» на митинге в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента, а Юля Волкова – на открытии Крымского моста.

Появление проекта t.A.T.u. в сегодяншних реалиях кажется невозможным. Однако в сообществе фанатов группы видно, что песни продолжают жить и обретать новых поклонников и поклонниц.

Еще больше каверов на песни группы t.A.T.u. (на чешском, татарском и английском языках) вы можете услышать в официальном сообществе Sobesednik.ru «ВКонтакте».