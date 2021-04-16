Более 60 зарубежных исследователей и философов выступили в поддержку DOXA

Открытое письмо в поддержку издания DOXA подписали Джудит Батлер, Джоди Дин, Этьен Балибар и Славой Жижек. Всего под заявлением стоят подписи более 60 ученых из разных стран, сообщили на сайте издания.

«Может быть, есть какая-то честь быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ? Однако предположение, что студенты нуждаются в защите от DOXA, примечательно. Только тот, кто использует образование для производства послушания, объявляет критическое мышление вне закона как вредоносное. И не случайно подобные законы также используются против социальных критиков, квир-персон и мигрантов», — говорится в письме.

Официальный представитель ВШЭ Андрей Лавров прокомментировал РБК ситуацию с изданием. «Университет сделает все необходимое для того, чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — заявил он.

Басманный суд Москвы 14 апреля запретил редакторам издания DOXA выходить из дома с 00:00 до 23:59, пользоваться интернетом и общаться друг с другом. Главный редактор Армен Арамян, а также Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (часть 2 статьи 51.2 УК РФ), им грозит до трех лет колонии.

Ранее Sobesednik.ru сообщал об обысках в редакции журнала DOXA и у его сотрудников. В январе по требованию Роскомнадзора издание удалило видео, в котором редакция обращается к учащимся российских вузов в связи с отдельными фактами давления и сообщениями об угрозах отчислений из-за участия студентов в несанкционированных акциях.