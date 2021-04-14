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В Москве проходят обыски в редакции журнала DOXA и у его сотрудников

Общество
09:43, 14 апреля 2021

В Москве проходят обыски в редакции журнала DOXA и у его сотрудников
Редактор журнала DOXA Армен Арамян // Фото: Instagram
Редактор журнала DOXA Армен Арамян // Фото: Instagram

В Москве проходят обыски в редакции студенческого журнала DOXA и у его сотрудников, об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Час назад пришли с обыском в редакцию DOXA, домой к редакторам Армену Арамяну, Володе Метелкину и редакторке Наташе Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь. В чем причина обыска мы пока не знаем», — говорится в сообщении издания. Причины следственных действий пока не называются. 

Как пишет ОВД-Инфо, обыски проводятся в связи с видео, которое DOXA удалила по требованию Роскомнадзора. «В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно», — указывает портал.

Журнал DOXA позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета». Он рассказывает о проблемах студентов и сотрудников вузов. Как говорится на сайте издания, его цель — «создание условий для формирования независимого и критического взгляда на проблемы современного университета». 

В январе Роскомнадзор потребовал удалить видео DOXA, в котором редакция обращается к учащимся российских вузов в связи с отдельными фактами давления и сообщениями об угрозах отчислений из-за участия студентов в несанкционированных акциях. В письме ведомства говорится, что требование обусловлено содержанием в материале информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». 

Скриншот с канала издания на Youtube

Теги: #Роскомнадзор

Рубрика: Общество

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Редактор журнала DOXA Армен Арамян // Фото: Instagram

Общество

В Москве проходят обыски в редакции журнала DOXA и у его сотрудников
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