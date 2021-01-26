РКН потребовал удалить видео DOXA о давлении на студентов. У него тысяча просмотров

Роскомнадзор потребовал удалить видео студенческого издания DOXA, в котором редакция обращается к студентам российских вузов в связи с отдельными фактами давления в вузах и сообщениями об угрозах отчислениями. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология протеста».

В письме ведомства говорится, что требование обусловлено содержанием в нем информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

На самом деле в материале говорится о правах студентов и школьников. В нем нет призывов принять участие в митингах. В материале студенты-журналисты обращают внимание на незаконность отчислений из вузов за протестные акции и на то, что студенты могут выражать свою позицию различными способами, включая правозащитную деятельность.

«Апология протеста» отмечает, что за отказ удалить это видео YouTube может грозить штраф в 100 тысяч рублей. Правозащитники уже готовятся к обращению в суд.

Отметим, что видео, о котором идет речь, короче трех минут. На момент написания новости его просмотрели всего 1 284 человека. О фактах многочисленных угроз, поступавших студентам от вузов в преддверии митингов 23 января, писали множество СМИ, включая Sobesednuk.ru. Комментируя эту проблему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел в угрозах отчислениями ничего неправомерного и заявил, что это зависит от конкретной позиции каждого вуза.