Как голый король Лукашенко будет судить разоблачившего его врача

Сегодня в Минске будут судить врача больницы скорой помощи, который обнародовал медицинское заключение о том, что в крови убитого во дворе своего дома («Дворе перемен») «патриотами»-мордоворотами Романа Бондаренко алкоголя не обнаружено. Врач сделал это после того, как Лукашенко публично сказал своему народу, что Бондаренко был пьян.

Конечно, сейчас и в нашей родной России хватает политзаключённых, запретов, пропаганды, несправедливости... В обеих странах немало коллег-журналистов подвергаются преследованиям, и всех их хочется поддержать. Но, пожалуй, по драматизму, по уровню поступков двух людей — президента и врача – выделяется именно эта история.

Имена «защитников государства», приезжавших избивать жителей своего города, известны, но их называть нет желания.

А врача зовут Артём Сорокин. Он настоящий гражданин и патриот своей страны! Когда-нибудь, после Страха, ему воздадут почести. А он, человек, судя по всему, скромный, стесняющийся даже появиться перед родными в наручниках и в клетке на суде, будет чувствовать себя от этой славы некомфортно. Тогда как раз можно будет промолчать.

А сейчас есть смысл рассказать, что Артёма держат в СИЗО уже два месяца. Его жена – тоже врач, акушер-гинеколог – уволилась с работы, потому что иначе физически не успеть возить мужу в Минск передачи (живут они за городом) и заниматься тремя детьми. Дети встречают электрички из Минска вопросами, где же папа.

Папа в тюрьме, и судить его будут за разглашение врачебной тайны. Ирония правосудия: врач её разгласил, в отличие от президента, который разгласил враньё, оскорбив память ещё одного достойного гражданина страны.

Вместе с Артёмом Сорокиным судить будут журналистку профессиональнейшего белорусского издания Tut.By Катерину Борисевич, которой Артём и передал документы о том, что убитый был трезв, а значит, и о том, что белорусский король-то голый. Вот только если в сказке всё закончилось постыдным разоблачением и изгнанием короля, в реальной Белоруссии это разоблачение, как и все прочие, не повлияло ровным счётом ни на что.

И, что-то подсказывает, российскому королю такой финал белорусской сказки кажется вполне оптимистичным.