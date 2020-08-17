"Коля, останови батю!" Что белорусы говорят власти языком плаката

Спецкор Sobesednik.ru, находящийся в центре событий в Белоруссии, изучил «уличное искусство». Самые креативные призывы и обращения протестующих смотрите в нашей подборке фото.
В воскресенье, после самого массового митинга в новой истории Беларуси протестующие оставили у Дома Правительства десятки плакатов. За несколько часов до этого на том же месте выступал Александр Лукашенко.
Красно-белое сочетание долукашенковского флага Беларуси хорошо подходит для плакатов – бросается в глаза.
Лукашенко разжаловали из «батек».
Парафраз православной молитвы – один из главных хитов.
Тапок – популярный, но неочевидный символ. Все дело в отсылке к одному из прозвищ Лукашенко. Особо рьяные обзывают его «тараканом».
Удачная игра слов всегда в почёте (shit – по английски «дерьмо»).
Ай-яй-яй!
Тема судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека раскрыта полностью.
Или так.
Как и тема насилия.
Очень много распечаток фото пострадавших на Окрестино.
Мова в ходу: Саша, заряд на исходе.
И даже так. Видимо, значит, красивая.
Отдельная серия посвящается младшему сыну Лукашенко.
Они всегда ироничны.
А так памятник Ленину выглядит ночью.
Возле него играли на гитаре и беседовали, в буквальном смысле говоря о судьбах родины.