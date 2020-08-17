"Коля, останови батю!" Что белорусы говорят власти языком плаката

Спецкор Sobesednik.ru, находящийся в центре событий в Белоруссии, изучил «уличное искусство». Самые креативные призывы и обращения протестующих смотрите в нашей подборке фото.

В воскресенье, после самого массового митинга в новой истории Беларуси протестующие оставили у Дома Правительства десятки плакатов. За несколько часов до этого на том же месте выступал Александр Лукашенко.

Красно-белое сочетание долукашенковского флага Беларуси хорошо подходит для плакатов – бросается в глаза.

Лукашенко разжаловали из «батек».

Парафраз православной молитвы – один из главных хитов.

Тапок – популярный, но неочевидный символ. Все дело в отсылке к одному из прозвищ Лукашенко. Особо рьяные обзывают его «тараканом».

Удачная игра слов всегда в почёте (shit – по английски «дерьмо»).

Ай-яй-яй!

Тема судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека раскрыта полностью.

Или так.

Как и тема насилия.

Очень много распечаток фото пострадавших на Окрестино.

Мова в ходу: Саша, заряд на исходе.

И даже так. Видимо, значит, красивая.

Отдельная серия посвящается младшему сыну Лукашенко.

Они всегда ироничны.

А так памятник Ленину выглядит ночью.

Возле него играли на гитаре и беседовали, в буквальном смысле говоря о судьбах родины.