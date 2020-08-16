TUT.BY оценил разницу между митингами в 7 раз (видео). К людям вышла Колесникова

Возле стелы «Минск — город-Герой» собрались сотни тысяч белорусов, вышедших на улицу в знак протеста против действующей власти.

По оценкам издания TUT.BY, которое приводит свои выкладки и измеряет число людей с помощью специализированного сервиса, там сейчас как минимум 220 тысяч человек. При этом на проправительственный митинг, куда людей привозили автобусами из других регионов, по тем же оценкам, пришли максимум около 31 тысячи человек.

Таким образом разрыв между численностью лоялистов и оппозиции составляет 7 раз. Эти оценки не учитывают того, что в других городах Беларуси в этот момент также проходят многотысячные акции протеста — митингов в поддержку Александра Лукашенко там нет и не было.

При этом, по многочисленным свидетельствам, люди убирают за собой мусор и соблюдают все правила дорожного движения.

К стеле вышла представитель штаба Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она осталась единственным ключевым представителем оппозиции, которого не посадили в СИЗО и не вынудили уехать из страны.

«Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии», — приводит TUT.BY слова Колесниковой. Она заявила, что Лукашенко не только является главной угрозой для белорусского народа, но он также угроза для независимости страны. В ответ толпа скандирует: «Убийца!»