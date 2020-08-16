"Пойдем на выборы – погибнем": Лукашенко заявил, что не отдаст власть даже мертвым

Александр Лукашенко выступил на митинге за действующую власть. Главными из его тезисов стал отказ от повторных выборов, заявления, что собравшиеся спасают страну, протесты организуют из-за рубежа, чтобы развалить Беларусь, правительства за границей он не допустит, а власть не отдаст. Текстовую трансляцию ведет «Медиазона».

«Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей, — заявил он. — (...) Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну — мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. (...)

Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю».

«Я стою перед вами на коленях впервые в жизни. Вы это заслужили. Спасибо вам, крестьяне. Спасибо вам, рабочие, не отдавайте свои заводы. Спасибо вам, ветераны. Спасибо вам, солдаты нашей армии», — приводит слова формально президента Республики «Медиазона».

Говоря об оппозиции Лукашенко отметил, что они погубят страну, так как представляют интересы Запада, а его отставка станет «началом конца»: «Они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Нельзя это повторить. Остановитесь, не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, думайте, настало время вам решать. (...) Запомните — загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца».

Лукашенко также отметил, что, говоря об «интересных выборах» и их продолжении, он ещё до нынешней ситуации предсказывал эти события: «Как в воду глядел». При этом отказ от него в качестве президента якобы приведет к тому, что страна встанет «с протянутой рукой».

Он также наотрез отказался от идеи проведения повторных выборов, потому что, по мнению нынешнего президента республики, на них вместо того, чтобы работать, ходят «бандиты и урки»:

«Нас хотят ослабить. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы — а работать кто будет. Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там за границей. Кто породил эту жестокость? Вы ее породили».

При этом того, что расклад сил изменится в случае проведения повторных выборов, он не отрицает: «Пойдем на выборы и перевернем страну».

Отдельно он призвал перестать травить сотрудников избирательных комиссий и государственных СМИ, освещающих ситуацию в стране однобоко, пригрозив за это ответственностью: «Я прошу вас, не трогайте учителей, им надо готовиться к школе, не трогайте врачей, они не должны из красной зоны уходить, ковид еще не уезжал, не трогайте журналистов государственных СМИ. Не дай бог что случится — ответите сполна».

Будущее страны в случае победы оппозиции он описал следующим образом: «Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства».

Отметим, что государственное информагентство «БелТА» утверждает, будто на митинге 50 тысяч человек, хотя ранее корреспондент РБК оценивал число участников в две тысячи.

После окончания речи Лукашенко его сторонники начали расходиться, а большинство сели обратно в автобусы, на которых их туда привезли.