Министры 27 стран Европы согласны, что выборы в Беларуси сфальсифицированы

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок сообщил, что в ходе совещания 27 глав МИД стран Совета Европы дипломаты пришли к общему мнению о том, что выборы президента Беларуси были сфальсифицированы.

«[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы», — пишет он в своем Twitter.

Он также добавил, что против всех тех, кто ответственен за искажение результатов выборов, а также за акты насилия над мирными протестующими, ждут международные санкции: «ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Евросоюз введет индивидуальные санкции в отношении каждого, кто «принимал участие в преступлениях против мирных демонстрантов» в Беларуси. Они не смогут больше въезжать в ЕС и лишатся всех активов на территории этих стран.

Напомним, Литва уже официально заявила о непризнании власти Александра Лукашенко, назвав его нелегитимным президентом. Сам Лукашенко пока не реагирует на заявления западных политиков, мирных протестующих и бастующих рабочих, которые проводят ежедневные митинги по всей стране.

Законным президентом Беларуси себя считает также Светлана Тихановская.