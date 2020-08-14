"Преступники", ответсвенные за насилие над белорусами, попадут под санкции ЕС

В ходе заседания глав МИД стран Совета Европы было принято решение о необходимости введения санкций против официальных лиц Беларуси, ответственных за насильственное подавление протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

«То, что произошло в Беларуси в последние дни, совершенно неприемлемо и требует ясной реакции Евросоюза, — пояснил политик. — Мы вводим санкции ЕС против конкретных лиц, которые принимали участие в преступлениях против мирных демонстрантов».

Эти люди будут лишены возможности въезда в страны Евросоюза, и уже в этом месяце лишатся всех активов в блоке.

Эти данные подтверждает и ТАСС. «Политическое решение о введении санкций достигнуто», — пояснил агентству источник в делегации одной из стран. Он также подчеркнул, что полного консенсуса по всем вопросам, касающихся Беларуси достигнуть пока не удалось.