Гозман: Если Лукашенко грохнут его же генералы, Путин, думаю, будет только рад

У Александра Лукашенко была возможность уйти если не по-хорошему, то хотя бы как Пиночет. Но 9 августа он ею пренебрег. Нарисовав себе умопомрачительную поддержку в 80%, подкрепленную грохотом светошумовых гранат, он запустил исторические события в Восточной Европе. Протесты граждан, несмотря на небывалую свирепость силовиков и сообщения об их жертвах, похоже, утихать не собираются.

Sobesednik.ru обсуждает ситуацию с политиком и публицистом Леонидом Гозманом.

«Если надо, Лукашенко будет расстреливать толпу из пулеметов»

– Леонид Яковлевич, чем может закончиться сегодняшнее противостояние в Белоруссии?

– Один возможный сценарий – это подавление протеста.

Понятно, что Лукашенко уже не остановится вообще ни перед каким кровопролитием. Если надо, будет расстреливать толпу из пулеметов.

И в какой-то момент люди могут начать отступать перед превосходящими силами противника – это вполне естественно и правильно. Пока Лукашенко не может этого добиться. Ни эта омерзительная история с высылкой Тихановской, ни репрессии пока не остановили протест.

Второй возможный вариант – усталость охранных структур. Мне кажется, мы недооцениваем тот важный факт, что Белоруссия – маленькая страна. И по населению – там всего 11 миллионов (при этом, говорят, 3 миллиона за рубежом), и по территории – 2-3 часа на машине, и ты в любой точке.

То есть между ОМОНовцем и тем, кого он искалечил, всего два рукопожатия. Вопрос: через сколько трупов белорусский ОМОН станет саботировать приказы?

– Когда-нибудь случалось что-то подобное, если не считать нескольких полицейских на московских протестах?

– В ноябре 2007 был Марш несогласных в Петербурге, и это был первый случай, когда СПС решил в нем участвовать. И тогда у меня были контакты в том числе и в Смольном. Я знаю, что приезжали генералы, которые давали указания на очень жесткий разгон. Они говорили, что это враги и нужно всех размазать. Меня тогда арестовали и при этом сломали руку. Правда, случайно. Я был единственным раненым при этом разгоне. А почему?

Один мой знакомый оказался рядом с командиром ОМОНа, который нас атаковал. И этот командир своим офицерам сказал: «Работаем мягко». Поэтому тогда в Питере никого не убили и не искалечили. В какой-то момент это может случиться и с белорусскими карателями.

«Больше всего боюсь интервенции со стороны РФ»

– Лукашенко сейчас держится исключительно на штыках, но ведь и «штыки» это прекрасно понимают. И они в любой момент могут задаться вопросом: а зачем он нам нужен?

– Конечно!

Лукашенко могут отказать в лояльности его же генералы. Потому что за ним нет никакой идеи, которая, например, была за Гитлером. За ним – только попытка сохранить власть. Ему служат, пока он сильный. Как только он продемонстрирует слабость – все.

Еще один сценарий, которого я боюсь больше всего – это интервенция со стороны РФ. Путин не может допустить победы белорусской оппозиции на выборах. Не потому, что ему дорог Лукашенко.

Если бы его (Лукашенко. – Прим. Sobesednik.ru) грохнули его же генералы или еще как-то отстранили, Путин, наверное, был бы только рад. Потому что Лукашенко всех достал, и в Кремле тоже.

Но чтобы его отстранил народ, да еще и на выборах – это слишком сильный пример для нас. Этого Путин, конечно же, не допустит.

– В 2014 году Путин «спасал» русское население Крыма. Как он будет оправдываться при таком сценарии теперь?

– Есть два возможных варианта. Первый – то, что было опробовано на Украине: солдаты НАТО, распятые мальчики, националисты и вся прочая дребедень.

Есть второе: защита белорусского народа от совершенно охреневшего диктатора. Наверху, похоже, идет некоторый раздрай, поскольку разные госканалы показывают разное. Но в любом случае это будет катастрофа. Белорусы будут сопротивляться, пойдут гробы.

И, конечно, после этого здесь будет один большой концлагерь.

«Возможно, Батьку спрячут у нас, и он будет доживать здесь»

– Финал Пиночета Лукашенко уже упустил, финал Франко для него теперь невозможен. Какая участь ему осталась? Мугабе? Чаушеску? Какая-то еще?

– Многие авторитарные лидеры начинают с насилия и нарушения законов, а потом держатся на каком-то более или менее приемлемом для диктаторов уровне, и этим людям можно давать гарантии безопасности, можно как-то с ними договариваться. И Лукашенко еще несколько дней назад был ровно в такой ситуации.

Сейчас он пролил кровь, и с ним сложно договариваться. Для него вероятна судьба Чаушеску или Каддафи. Но, возможно, его спрячут у нас, и он будет доживать здесь. Может, Китай его возьмет или какая-нибудь Туркмения.

Пока на Земле есть такие режимы, как наш или китайский, ему могут предоставить убежище. Но самым хорошим вариантом был бы открытый суд. С адвокатами, с соблюдением всех прав и законности, с презумпцией невиновности. Это было бы самым лучшим из всего.