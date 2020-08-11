Минск тонет в крови: противники Лукашенко готовятся к новым стычкам с ОМОНом

В штабе белорусской оппозиции опасаются, что самые жесткие столкновения ещё впереди. Корреспондент Sobesednik.ru узнал о настроении противников Лукашенко.

Офис штаба белорусской оппозиции располагается в одном из подъездов промышленного здания, которое не так-то лёгко найти. На улице нет ни одной пометки или указателя, только большой портрет Бабарико на одной из дверей третьего этажа.

На следующий день после выборов эта дверь хлопала каждые 2 минуты. Сюда приходили работники-волонтёры, журналисты и просто люди, которые до сих пор не отошли от шока после кратковременной гражданской войны в центре Минска. Всем была нужна информация: интернет-соединение в городе практически парализовано. На вокзалах и в магазинах «лежит» не только Wi-Fi, но и служебные программы для персонала.

– Мы так же, как и все, мало что знаем – интернета нет. Вроде 3000 задержанных, из них – 2000 в Минске. Но это вилами по воде. Людей до сих пор ищут. Одного моего знакомого с трудом нашли, его задержали накануне ночью. Почти сутки никто не знал, где он, – рассказала Sobesednik.ru волонтер штаба по имени Анастасия. – Обратиться к правозащитникам – проблема, у них тоже информации нет, сайт лежит, всё очень плохо с телефонной горячей линией. Кроче, адок.

В штабе оппозиции говорят, что не планируют проводить никаких акций, как и не планировали до этого.

– Решение собраться на улице после выборов – это просто самоорганизация людей, мы к этому отношения не имеем, – уточнила Анастасия.

– Мне кажется, в голове у белорусов ещё есть надежда на мирный протест, – говорит другая работница штаба оппозиции по имени Юлия, – бить противников, кидаться камнями, мне кажется, мало кому хочется. Но это на сегодняшний день. А что будет завтра?

Никаких планов действий штаб оппозиции не строит, по крайней мере о них не рассказывает. Но и сворачиваться не собирается. Здесь проходят пресс-конференции лидеров мнений.

– Многие из нас – начальники на своих постоянных местах работы, – рассказала нам администратор штаба Екатерина. По основной специальности она психолог. – Сейчас свои дела побросали и 24/7 волонтерим здесь. Это важнее.

Иван Козлов.