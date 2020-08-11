Валерий Соловей: Лукашенко согласился уйти с поста президента Белоруссии

Политобозреватель поделился с Sobesednik.ru своим прогнозом о том, как будут развиваться события в Белоруссии после скандальных выборов.

«Сломался тренд на покорность»

– Валерий Дмитриевич, как вы относитесь к результатам выборов в Белоруссии и к тому, что там происходило в ночь после голосования в разных городах?

– Результаты выборов совершенно очевидно фальсифицированы в колоссальных масштабах, превышающих масштабы плебисцита по российской Конституции.

Насколько я знаю, большинство белорусов проголосовало против Александра Григорьевича. Может быть, это большинство и не было столь колоссальным, как показали экзитполы Тихановской, но оно было всё же приличным. И протесты — это массовая реакция на обман общества. Но для Белоруссии, когда протесты охватывают десятки городов, это беспрецедентное событие. И конечно, эти протесты не завершились. Они будут продолжаться.

– Вы уверены, что они не улягутся? У нас вот многие предрекают затухание хабаровских протестов. Побунтуют, мол, немножко – и всё рассосётся. И такое в общем-то уже бывало. И мне кажется, это всё связано — белорусские события влияют на российское общество.

– Да, я понимаю. Это справедливо. И события в Белоруссии в одних из нас возбудят надежду, а в других они возбудят страх.

Но так или иначе сломался тренд на покорность, который преобладал и в России, и в Белоруссии. Он меняется на другой тренд — на протестный. И мы увидим, что протесты будут в общем и целом нарастать.

Кстати, не факт что в Белоруссии. Там они как раз после нескольких дней могут затихнуть. Но это связано с тем, что там были очень тяжелые переговоры в ночь после голосования. Речь идет об Александре Лукашенко и некоторых силах, которые представлены в протестах.

В этих переговорах было достигнуто предварительное соглашение. Суть его в том, что Лукашенко признают президентом, но через год он уходит. Это предварительно, но контур переговоров был такой.

– Тогда непонятно, зачем Лукашенко так палится? Во-первых, всё это было очень грубо нарисовано. 60% «за» было вполне достаточно, но не 80 с лишним же!

– Это типичная черта для всех автократий, которые находятся на исходе своего существования. Они ведут себя так, будто сошли с ума.

Типичных ошибок гибнущих автократий две. Это недооценка протестного потенциала общества и переоценка собственной популярности и влиятельности. Это верно и для Белоруссии, и для России.

А в своё время это было верно для Ливии, для Туниса и для всех других стран, которые переживали подобные политические кризисы, завершавшиеся революциями.

– Но если вспомнить, что у нашего президента были цифры поскромнее — как на выборах, так и на обнулении, значит ли это, что наш автократия пока еще бодренькая?

– Нет, не бодренькая, она тоже на ладан дышит. А более «разумные» цифры, видимо, связны с более рациональным подходом АП. Но сами процедуры не очень отличаются от белорусских.

Так, как власть проводила плебисцит, — это, конечно, издевательство. И тут неизвестно, кто у кого научился таким приемам — мы у них или они у нас. Так или иначе, мы тут обогащаем друг друга.

– Из каких соображений Лукашенко говорит, что и протесты были организованы из-за границы, и о том, что интернет в Белоруссии вырубили тоже из-за границы? Он сам сошел с ума или всех за идиотов держит?

– Здесь как раз очень интересное сочетание с зёрнами правды. То, что в белорусских событиях участвуют внешние игроки, — это правда. К числу этих игроков и РФ относится, и некоторые другие страны — допустим, Польша и в целом Запад. Я говорю не о каком-то тотальном заговоре, а о том, что есть игроки, пытающиеся реализовать каждый свои интересы.

Но если бы не было унавоженной почвы, если бы не было массового недовольства и готовности к протестам, то, конечно, никакие брошенные зерна не смогли бы взойти. А в остальном эти заявления Лукашенко — самообман и переоценка собственной значимости. Это типичная ошибка авторитарных лидеров, особенно с возрастом. Чем они старше и чем больше время их пребывания у власти, тем больше они начинают верить в ту ерунду, которую они говорят. Или верят своим конфидентам, которые их снабжают не вполне достоверной информацией. Я её называю «модифицированная». Лукашенко и Путин в этом смысле являются отчасти заложниками собственного окружения.

«Лукашенко отказался говорить с Путиным»

– А интерес нашей страны в ситуации с белорусскими выборами в чем?

– Мы бы хотели, чтобы Белоруссия упала в братские объятия. Поэтому и были заинтересованы в кризисе, чтобы ослабить Лукашенко. Но кризис оказался слишком сильным, и события теперь могут развиваться совершенно непредвиденным образом.

Ночью сразу после выборов Лукашенко отказался говорить с Путиным по телефону. Он отказывался даже несколько раз, сославшись на гипертонический криз. У него действительно криз — давление со всех сторон настолько сильное, что у него просто не выдерживают нервы.

Зато Лукашенко накануне говорил с Си Цзиньпином. И тот предложил ему прилететь в Пекин.

– Китайский лидер и поздравил Лукашенко первым.

– И Путин уже тоже поздравил. Как и лидер Казахстана. Это, знаете, такая традиция авторитарных лидеров — они всегда поздравляют друг друга первыми. Им важно друг друга поддержать по очевидным причинам. Путин в своё время и Януковича дважды поздравлял.

– В фейсбуке вы пишете, что 15 августа вы с единомышленниками пойдёте «кормить голубей». Что это, где это и с какими целями?

– Это выражение солидарности с Хабаровском, а теперь уже и с Минском. А также и с Уфой, и с Коми, и с Архангельском, где тоже планируется акция на 15 августа. Наша общая цель — это защита правды, справедливости, свободы и демократии. Но при этом в безобидной и максимально щадящей для людей в форме.

Мы — это группа блогеров, часть уже включилась, часть подключится сегодня-завтра — предложили людям выйти в традиционные места сбора своих городов. Прийти, чтобы просто продемонстрировать собственное, скажем, наличие. И свою солидарность с теми, кто защищает свои права и свободы в более активной форме. Это может быть возложение цветов — я называю это «благоговеть у памятника», и неважно, какой памятник, но лучше, чтобы не Ленину.

Это и кормление голубей, и любые другие приемлемые формы — люди сами для себя их выбирают. В Москве люди обычно приходят в 2 часа дня на Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер. Фактически это такой децентрализованный протест.

– Да, протест без явных лидеров — это очевидный тренд последнего времени. Но вот у нас в подъезде, например, недавно повесили объявление о том, что запрещено кормить голубей, иначе будут штрафы. Не будут ли люди наказаны? Наша власть очень полюбила брать с людей штрафы.





– Конечно, штрафы могут быть. Поэтому мы просим людей выбирать приемлемые для себя формы.

Видите ли, в России, выходя из подъезда, вы уже рискуете.

– Это правда.