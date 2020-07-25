День голубей

Выходные в постпоправочной России начались очень неспокойно. В Хабаровске на сегодня намечалась (и прошла) очередная многотысячная акция протеста. Жителей других городов призывали выходить на главные площади кормить голубей. Несмотря на то, что агитация была очень вялой, бывшая птица мира, а теперь протеста, все-таки не осталась голодной.

Накануне в Хабаровск не сговариваясь прибыли политолог Александр Кынев, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, координаторы организации Татьяна Усманова, Мария Кузнецова, Денис Ибрагимов и просто член «Открытки» Сергей Власов. Так получилось, что все остановились в одной гостинице. И субботним утром всем пришлось встречать незваных гостей. Как сообщает «МБХ-медиа», главный санитарный врач города Татьяна Власова в сопровождении полицейских и непонятных личностей в штатском лично выписала всем постановления об изоляции. Правда, визитеры не справились с персональными данными Александра Кынева: документы были заполнены с ошибками, благодаря чему политолог не попал в обсерватор и вырвался на свободу.

Тем временем во Владивостоке задержали троих участников акции солидарности с хабаровчанами. Протокол о нарушении правил участия в публичных акциях составили только на одного. Всего в акции, по данным «ОВД-Инфо», приняли участие около 600 человек.

Около полудня на Пушкинской площади в Москве задержали сначала двоих проживающих в столице хабаровчан. Не поверите, за кормление голубей. Мужчины заявили, что поддерживают требования земляков против уголовного преследования губернатора Сергея Фургала. Всего полиция задержала около 10 человек. Автозак с людьми уехал в неизвестном направлении.

Почти одновременно на соседней площади возле памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии задержали более 25 человек, шедших в Генпрокуратуру, чтобы, по призыву Сергея Удальцова, подать заявления с требованием изучить ситуацию в Хабаровске, пересмотреть дела политзаключенных, а также проверить ограничения на проведение митингов. Среди этих людей было много активистов «Левого фронта». Сергей Удальцов не смог попасть на акцию: утром его вызвали в полицию в связи с его админнадзором.

Птица протеста: уличные акции с кормлением голубей охватили всю Россию

В Краснодаре тоже прошла акция в поддержку Хабаровска и против преследования Сергея Фургала. Задержано семеро участников шествия. В Казани на лекцию «Объединенных демократов» ворвалась полиция и задержала 17 человек. Все это можно продолжать до бесконечности. Но, отметим, что на лицах полицейских, по крайней мере, в Москве, отсутствовал должный энтузиазм. который неизменно присутствовал год назад.