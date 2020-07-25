Политолога Александра Кынева в Хабаровсе попытались изолировать, но не смогли

Прилетевших в Хабаровск политолога-регионалиста Александра Кынева и активистов «Открытой России» попытались отправить на добровольную изоляцию на две недели в гостиницу «Турист» в связи с тем, что они якобы контактировали с больным коронавирусом. Как пишет в своем Facebook координатор «Открытки» Татьяна Усманова, в противном случае активистам пригрозили протоколом о неповиновении полиции по статье 19.3 КоАП РФ.

Александр Кынев пояснил «Эху Москвы», что документы об изоляции были абсолютно идентичны и отличались лишь данными, причем все подписала лично главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева. При этом он отметил, все они прилетели в город разными рейсами и в разные дни. Как руководству региона удалось установить, что все они контактировали с неким(-и) ковидными больными, ему неясно.

«Это какая-то фантастическая скорость. То есть наша власть научилась за день, за день, в городе Хабаровске устанавливать контакты приехавших разными рейсами москвичей и за ночь оперативно по каждому из них получать персональные данные и готовить постановления, — иронизирует политолог. — Я считаю, что в этом смысле любой Сингапур, Южная Корея — они просто должны нам завидовать, потому что такого цифрового государства, как в России, нет больше нигде».

В отношении самого Кынева претензии предъявить не получилось ещё и потому, что его паспортные данные в протоколе не совпали с оригинальными. В итоге он, как и часть представителей «Открытой России», смог попасть на сегодняшний митинг в Хабаровске.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по официальным данным мэрии в митинге принимают участие порядка 6,5 тысячи человек, однако местное издание Dvhab, регулярно освещающее протесты предварительно оценивает число участников акции в 15-20 тысяч, при этом там пишут: «Однозначно можно говорить о том, что людей больше, чем в прошлую субботу». Андрей Пивоваров из «Открытой России» называет цифру в 50 тысяч, но Dvhab считает, что подобные оценки завышены.