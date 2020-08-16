На митинге за Лукашенко освистали ветерана, выступившего против пыток

На площади Независимости в Минске возле здания правительства по очереди выступают сторонники Александра Лукашенко, которых туда, как ранее писал Sobesednik.ru, привезли на автобусах из других регионов.

Одним из таких людей стал ветеран, который высказал сомнение в 80% результате Лукашенко на выборах, предположив, что его пытаются подставить:

«Он сомневается, что Лукашенко набрал 80% на выборах и говорит, что таким подсчетом голосов "жополизы (вероятно, имеются в виду избирательные комиссии — добавляет «Медиазона») его подставили"».

В ответ собравшиеся на площади сторонники действующей власти начали кричать «Уходи!»

Несмотря на это, ветеран продолжил, обратив внимание на происходящее в стране насилие: «Я за нашу независимую родину. Я не хочу чтобы здесь произошел второй майдан. Я хочу, чтобы здесь было спокойно. Здесь не должно быть пыток. Надо выпустить тех парней, которые по своей глупости попали в тюрьму, нельзя отмахиваться от людей».

Как пишет «Медиазона», его начали освистывать и скандировать «Беларусь!»

После него женщина, работающая на заводе, выступая, начала жаловаться на низкий заработок, рассказав, что её мечтой является поездка на море: «Давайте успокоим свои горячие головы, давайте немножко подумаем, как нам жить дальше, как нам строить свою Беларусь».