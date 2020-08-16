"Заказной": Участников митинга за Лукашенко свозят в Минск на автобусах

На оцепленную площадь Независимости стягиваются люди, привезенные в Минск на многочисленных автобусах (оценки из числа от 20 до 52). Всего в акции участвуют от 400 до пары тысяч человек, пишут Telegram-каналы, в том числе «МБХ Медиа» и РБК.

Как сообщает РИА Новости, людей высаживают в полукилометре от площади, чтобы они пришли на неё пешком. В руках у митингующих флаги Беларуси: «"Мы на митинг", - смеются между собой выходящие пассажиры», — передает агентство. Также издание перелает, что проезжающие мимо водители осуждают приехавших, а на автобусах, которые их привезли распложены надписи «Заказной».

Пройдя немного митингующие стягиваются на площадь Независимости, где некоторые кричат «За Лукашенко!», «За Батьку» и «Фашизм не пройдет», а остальные снимают из на камеры. У подавляющего большинства из них одинаковые маленькие флажки, а у некоторых большие.

Спустя некоторое время журналистам все же разрешили пройти на площадь. До этого сделать это им не удавалось

Также туда уже давно прибыл картеж Александра Лукашенко, но его самого пока не видно.

В это время сообщается, что временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич потребовал отставки Лукашенко. «Поддерживая главу государства, который с гарантом безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю себя гражданином и дипломатом преданным Родиной и национальными интересами», — пишет он в своем Facebook. Напомним, что ранее протестующих поддержал посол Беларуси в Словакии, записав видеообращение.