Вакцина, Трамп, убийство демонстранта и главные новости из Беларуси к 16 августа

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса начнется в течение 10 дней, в нем примут участие десятки тысяч человек, объяснил ТАСС директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, гражданский оборот препарата будет начат через месяц после этого, «потому что вакцины не хватает»: «Сейчас вся масса [вакцины] пойдет на пострегистрационную фазу [исследований], если что-то останется, то это естественно пойдет в гражданский оборот в небольшом количестве, может быть, на несколько регионов».

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего 72-летнего брата Роберта. Причина смерти не называется: «Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне будет его очень не хватать», — приводит The Wall Street Journal слова президента.

В Минске на 12:00 сегодня запланирована акция «Не дадим развалить страну!» спонсируемой властями «Белой Руси», на которой «соберутся силы, поддерживающие государственный курс», об этом стало известно из Facebook организации. При этом в 14:00 на улицах столицы Беларуси будут проходить оппозиционные митинги против Лукашенко. Многие опасаются, что митинг в поддержку Лукашенко намерено собирают для провокационного столкновения с оппозицией.

Telegram провел опрос среди белорусов, чтобы выяснить, за кого они голосовали на выборах президента: 35% признались, что они не из Беларуси, 52% выбрали Тихановскую, а за Лукашенко проголосовали лишь 2%. Всего проголосовали 1,4 млн человек.

Euroradio и агентство Associated press продемонстрировали кадры с трех разных ракурсов, на которых ясно видно, как участника акции протеста Александра Тарайковского застрелили силовики. Молодого человека на видео опознала его сестра. В момент стрельбы он не держал никаких взрывных снарядов, как рассказывали белорусские власти. Самого взрыва тоже не было, молодой человек шел, потом на его майке стала видна кровь и он упал на землю.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал видео с поддержкой протестующих. Он заявил, что среди покалеченных силовиками людей он узнал одноклассника своей дочери, который никогда не был «смутьяном», а также заявил, что МВД восстановило практики сталинского НКВД.

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с Вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок"!» — заявил посол.

Белорусский писатель Саша Филипенко заверил «Дождь», что, по его мнению, «Лукашенко всё».

Кроме того, параллельно с многочисленными увольнениями ведущих белорусских гостелеканалов о своей забастовке заявил технический персонал главных телевизионных СМИ страны. После этого к ним сразу же приехали глава Совета республики Наталия Кочанова и пресс-секретарь Лукашенко Наталия Эйсмонт. На опубликованных кадрах со встречи видно, как Кочанова рассказывала им про технологии цветных революций и приводила в подтверждение слова Лукашенко, однако, как пояснили журналистам участники встречи, их это абсолютно не убедило. Забастовку РИА Новости подтвердил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев: «Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку». Он также сообщил, что с ними проведут дополнительную встречу.