"Колхозник бывший превратился в монстра": Слепаков написал стих про Лукашенко

Популярный российский комик и продюсер Семен Слепаков посвятил стих формальному президенту Беларуси Александру Лукашенко, в котором выразил осуждение его поступкам и признал, что дальше у власти тот оставаться уже не может.

Sobesednik.ru приводит стихотворение полностью:

«Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут — на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему — хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа.

Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом

Он ступил на эту скользкую дорожку

И идет по ней, махая старым флагом,

По пути людей сажая, как картошку.

Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?

Бродят натовцы и Вагнер по округе -

Вы не там где надо ищете чудовищ,

Лучше в зеркало взгляните на досуге.

Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений — Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит —

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?

Любопытно очень, Александр Григорич,

В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном

Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,

И на первый взгляд не кажетесь ***

Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы "родимый батька"

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!

Да, с правами и у нас в России туго,

Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,

На ворюге здесь у нас сидит ворюга,

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вы совсем уже там обалдели что ли?

Вы довольны сами этою картинкой?

Своего сыночка любите Вы — Колю?

Вот, представьте что его бы так дубинкой!

Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить —

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь вышло всё весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже...

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже».

Отметим, что параллельно в сети также появилось обращение коллеги Слепакова по Comedy Club, комика Александра Галыгина, который родом из Беларуси.

Он вполне серьезно выразил «свою гражданскую позицию», подчеркнув, что является офицером армии. Галыгин призвал остановить насилие в Республике. Он также предложил свою помощь в создании общественного комитета, который бы вел переговоры между народом и представителями власти. Он отметил, что в стране нет никакого раскола, а лишь «единый народ».