Белорусскую пропаганду не захотели слушать в ЕС: "Галасы ЗМеста" попросили сменить тон

В том, чтобы Белоруссия не принимала участие в Евровидении-2021, заинтересованы, похоже, все стороны. Белорусский канал-вещатель отправил на конкурс группу, которая всем своим репертуаром, а также музыкальным уровнем районного ДК была призвана продемонстрировать Европе одно большое и плохо пахнущее фе.

И ничего больше.

В роли кузькиной матери, предпочитающей вместо победного знака V гордо поднять средний палец, должна была выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни. В частности, несколько шансонно-частушечнообразных песен посвятила Светлане Тихановской: «Я в Прибалтике сижу и оттуда вам жужжу».

Для Евровидения была записана более нейтральная песня (по правилам конкурса политика в нем не допускается), но тоже не без намеков. Белоруссия выставила песню на русском языке, хотя раньше в основном пела на более выгодном для достижения результата английском.

Но не прокатило. Европейский вещательный союз отказался принимать песню, указав в качестве причины политику. Все сразу вспомнили крымско-татарскую певицу Джамалу, представлявшую Украину с песней «1944» о депортации своего народа из Крыма. Но, во-первых, помилуйте, не стоит сравнивать песню о пострадавших от политики с группой, которая откровенно издевается над пострадавшими. Во-вторых, понятно, что европейцы совершенно не настроены слушать прислугу Лукашенко с хреном в кармане, и их субъективизм понять можно. И субъективизм этот совсем не тотален: Грузию, собравшуюся на Евровидение-2009 в Москву с «песней о Путине» We Don’t Wanna Put In, в свое время тоже попросили поменять текст.

Политики добавляет и другой контекст: год назад национальный отбор в Минске выиграла группа VAL, набравшая максимум баллов от зрителей и от профессионального жюри. Финал в Роттердаме не состоялся из-за пандемии. А после известных белорусских событий ребята стали симпатизировать протестующим, и ни о каком участии в конкурсе-2021, конечно, речи уже не шло. Сейчас на аккаунте солистки VAL Валерии Грибусовой в фейсбуке красуется бело-красно-белый флаг, фактически запрещенный властями страны. Белорусское госТВ еще в сентябре объявило, что «у артистов нет совести». Новый отборочный тур устраивать не стали.

Аватарка Валерии Грибусовой – победителя нацотбора-2020

Музыкальное сообщество в стране сейчас разделено. Новые лица и имена, приглянувшиеся белорусам на отборочных турах, зачастую поддерживают политические перемены. В числе прочих перемен в стране хотят и ребята из группы NaviBand, представлявшие страну на конкурсе в Киеве с песней на белорусском языке.

Чьи сердца на ТВ потребовали перемен

Из 41 участника конкурса Евровидение-2021 26 были отобраны еще для конкурса 2020 года и сохранили свой статус. Но по условиям конкурса вынуждены были поменять свои песни. В частности, участника поменяла Россия. Илья Прусикин, лидер группы Little Big, считавшейся одним из фаворитов-2020, сказал в эфире «Первого канала», что это было совместное с каналом решение. Вещатель устроил даже некое подобие отборочного тура (из трех участников), победителем которого оказалась певица Manizha. Внятных объяснений, почему от участия отказалась Little Big, хотя они подготовили песню Sex Machine, не прозвучало.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2021 под заголовком «Белорусскую "кузькину мать" не захотели слушать в Европе».