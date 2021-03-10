Белоруссия отправила на "Евровидение" кузькину мать

Фигурально. В роли кузькиной матери должна выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни. В частности, несколько шансонно-частушечнообразных песен посвятила Светлане Тихановской: «Я в Прибалтике сижу и оттуда вам жужжу».

Госпожа Тихановская настолько вдохновила весьма возрастных уже экс-кавээнщиков из города Барановичи, что ещё одну свою песню они назвали «Письмо мужу» (популярный в стране блогер Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты, но был посажен в тюрьму, после чего в президенты выдвинулась жена). В издевательском тоне и с использованием известных пропагандистских приёмов звучит письмо Светланы Сергею: «Всё подскажут, будет как на Украине, не впервой им одурманивать народ».

Группа проехалась по самым ярким фигурам белорусского протеста: Марии Колесниковой, Павлу Латушко и даже по… дворовым чатам, в которых собирались белорусы, недовольные Лукашенко и обманом на выборах. Невзирая на то, что эти люди серьёзно пострадали по политическим мотивам.

Символично, что один из первых концертов команды прошёл на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы – самого известного в стране, коллектив которого почти в полном составе уволился после того, как был отправлен в отставку директор Павел Латушко. Эти события также были следствием недовольства итогами президентских выборов, жёстких уличных противостояний с ОМОНом и сотен «политических дел». Работа театра была полностью парализована, но, как видим, нашлись те, кого пустили на его сцену.

Выслужившись перед властью, ребята, не обладающие ни слухом, ни голосом, ни музыкой, ни текстами, были замечены руководством Белтелерадиокомпании (той самой, которая после президентских выборов оперативно наняла российских пропагандистов-штрейкбрехеров из опасений, что у своих найдётся совесть). Для «Евровидения» была записана более нейтральная песня (по правилам конкурса, политика в нём не допускается), но тоже не без намёков. Впервые за многие годы Белоруссия выставляет песню на русском языке (в основном пели на более выгодном для достижения результата английском). Впервые заявлен коллектив, который по сугубо музыкальным критериям соответствует уровню кружка в ДК райцентра, максимально отдалённого от Европы. Это явно не заявка на победу.

Известно, что Лукашенко лично интересуется конкурсом. В былые годы он активно делал заявления по участникам «Евровидения» от страны и реагировал на результаты. Сегодня Белоруссия семимильными шагами изолируется от Европы. Особенно это заметно по спортивным лентам новостей. Совсем свежее событие – президентом Национального олимпийского комитета страны стал Виктор Лукашенко – сын Самого. Однако МОК не признал ни его, ни Дмитрия Баскова, который, будучи президентом федерации хоккея страны, остался в составе руководства НОК. Дел с ними в Европе иметь не хотят. Против Баскова недавно были введены международные санкции: его, как это ни дико звучит, не без оснований подозревают в разбойных нападениях на мирно собиравшихся в минских дворах «несогласных» белорусов. Одно из таких нападений закончилось убийством Романа Бондаренко, и именно на кадрах с этой акции был опознан глава хоккейной федерации страны.

Белоруссию уже лишили права проводить чемпионат мира по хоккею – любимому виду спорта Александра Лукашенко. Стране грозят и другие санкции, и главные разговоры ведутся как раз вокруг необходимости приостановить участие страны в «Евровидении».

Сопоставив воедино все эти факты, можно с уверенностью сказать: группа «Галасы ЗМеста» – это кузькина мать «батьки» в адрес Европы. Других задач на «Евровидении» у сохраняющих власть в Минске в этом году нет.