Басков нанялся в бригаду пролукашенковских братков?

За смертью протестующего в Минске могут стоять чемпион мира по тайскому боксу и глава хоккейной федерации страны.

В человеке, который 11 сентября избил минчанина Романа Бондаренко во «Дворе перемен», после чего он скончался, подозревают известного в Белоруссии деятеля – чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу, экс-бойца ММА Дмитрия Шакуту. По словам знакомых с ним, которых цитирует независимое белорусское издание Tut.By, часть лица нападавшего, не закрытая маской, и голос похожи на лицо и голос Шакуты. Издание также сделало сравнительный анализ спортивного костюма и обуви, которые были на нападавшем, и убедилось, что у Шакуты есть такие же детали гардероба.

Не меньшим откровением является то, что в «бригаде», регулярно приезжающей разбираться с протестующими минчанами, стали опознавать главу федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Во всяком случае человек, похожий на него, ранее приезжал в жилищный комплекс «Мегаполис» срезать «неправильные» ленточки. Был он и во «Дворе перемен» в составе «братков» в день убийства Бондаренко.

От комментариев журналистам Шакута и Басков отказываются. У дома хоккейного чиновника выставлена охрана.

Зато с комментарием выступил Александр Лукашенко, заявивший, что он взял дело под личный контроль. Однако иллюзий насчёт этого «контроля» никто в Минске не питает: пока «контроль» Лукашенко заключается в том, что он сообщил, что погибший якобы был пьян, хотя в медицинском заключении Бондаренко нет информации о наличии алкоголя в крови. Из сентенций, более относящихся к делу, прозвучала фраза: «Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были». Можно ли её считать попыткой создать алиби в отношении Шакуты и Баскова, пока не до конца понятно.

Скандал с возможным участием в избиениях известных в спортивном мире лиц пока кажется фантастическим: казалось бы, зачем уважаемым людям ездить по городу, чтобы срезать ленточки, и заниматься откровенным бандитизмом на глазах у жителей белорусской столицы? Рассчитывать на привлечение их к ответственности или на проведение объективного расследования в сегодняшней Белоруссии не приходится. Однако есть множество политических и околоспортивных контекстов. Например, в Белоруссии должен состояться чемпионат мира по хоккею 2021 года. Басков как глава федерации должен иметь непосредственное отношение к его организации. Светлана Тихановская, которая, возможно, одержала победу над Лукашенко на президентских выборах в августе, но была депортирована из Белоруссии, уже не раз призывала перенести чемпионат в другую страну.

В минувшие выходные традиционные акции протеста в Минске переместились в тот самый «Двор перемен». К вечеру воскресенья двор был зачищен, стихийный мемориал в память о Романе Бондаренко разрушен, а жителей пропускали к своим домам только по предъявлению паспорта с пропиской.