Силовики оцепили Площадь перемен в Минске. Задержаны не менее 450 человек

Правозащитный центр «Вясна» на момент публикации новости сообщает о 458 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Беларуси.

Вместе с тем задержаны два известных белорусских врача: кандидат медицинских наук, онколог Павел Моисеев и врач высшей категории Андрей Полуянчик.

На Площади перемен в Минске несколько сотен демонстрантов скандировали «Перестаньте убивать». Они были оцеплены со всех сторон сотрудниками силовых ведомств.

Силовики не только задерживают людей на улицах, но и «зачищают подъезды в ближайших с протестной активностью домах, передает TUT.by.

С пяти часов вечера для движения открыты все станции метро в Минске.

Также акции проходbkb в городах Барановичи, Несвиж, Ляховичи, Новогрудка, Бобруйск, Витебск, Гомель, Светлогорск.