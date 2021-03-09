Встала и пошла: вместо Little Big на "Евровидение" поедет певица Manizha

Россию на «Евровидении» представит певица таджикского происхождения Manizha с песней «Russian Woman». Выбор интересный, но успеха, на который могла рассчитывать песня «Uno» группы Little Big, ждать не стоит.

Прошлогодний хит Little Big, собравший гигантскую аудиторию в YouTube, по правилам «Евровидения» не мог претендовать на участие в конкурсе-2021: старую песню нужно было поменять. «Первый канал» никогда не делится секретами своей кулуарной политики, но из того, что мы увидели в его эфире (эдакий национальный полуотбор всего из трёх участников) и из того, что сказал лидер группы Илья Прусикин, можно сделать вывод, что Little Big за год не написали ничего, что не выглядело бы провалом на фоне «Uno». Впрочем, каждый может оценить сам: за несколько часов до шоу на «Первом» группа опубликовала клип на песню «Sex Machine», которая, очевидно, и была написана для «Евровидения-2021».

Кадр из клипа "Uno"

Оперативный осмотр круга возможных претендентов дал импульс к проведению некоего подобия национального отборочного тура. Факт его внезапного проведения говорит о том, что «Первый» в лице главы музыкальной дирекции Юрия Аксюты в этом году не готов брать на себя ответственность за российского участника, поэтому право выбора и отдали на откуп народу.

При этом г-н Аксюта не теряет нюх и «тренерскую форму»: все три кандидата (Антон Беляев, «Две Маши» и Manizha) – достойны, живут музыкой, уже относительно известны, но ещё не вызывают желания отнести их к вечному, набившему оскомину «музыкальному политбюро», которое и здесь-то надоело до жути, а уж на «Евровидении» точно никому не нужно. Если угодно, вся «финальная тройка» – это дублёры Little Big.

Думается, Юрий Викторович понимал, что народный потенциал песни Манижи выше, но огребать за всё от хейтеров (включая нашего брата журналиста) очень не хотелось. Самое низкое, что можно вбросить в адрес Манижи, – её таджикское происхождение. Но в эпоху битв вокруг толерантности может быть всякое.

Между тем её песня более интересная и запоминающаяся, чем у Беляева и «Двух Маш», которые затерялись бы на фоне десятков участников из других стран. Manizha сумела совместить речитативы с этникой на основе русского фольклора, использует русский язык в большей степени, чем английский (такого давно не было у российских участников на евроконкурсе: национальный язык считается невыгодным). Шуточки-прибауточки: «А чё ждать? Встала и пошла!», «Эй, русский жэнщин, давай голосуй за меня» – во всём этом есть что-то и от «Бурановских бабушек», и от Верки Сердючки, которые в своё время триумфально выступили на «Евровидении».