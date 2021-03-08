Россию на "Евровидении-2021" представит певица Manizha с песней "Русская женщина"

На Первом канале прошел отборочный концерт к Евровидению-2021. Предположения, что Little Big представят Россию и в 2021 году, не оправдались. Артисты выступили на открытии концерта с песней, которая так и не поехала в Нидерланды в прошлом году из-за пандемии.

Из ранее названных потенциальных участников на сцене оказались 2Маши и Therr Maitz. А вот про Манижу никто из зрителей до последнего не подозревал.

Артистка представила на концерте песню «Русская женщина». «Давайте покажем всему миру красоту и силу женщин России», — призывала голосовать за себя Манижа в Instagram.

По итогам голосования за Манижу свои голоса отдали 39% зрителей. Именно она представит Россию на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая.