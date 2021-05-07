Отца создателя канала Nexta разжаловали в воинском звании

Роман Протасевич, известный как создатель ведущего рупора белорусского протеста – телеграм канала Nexta, сообщил в личном микроблоге, что его отца Дмитрия Ивановича Протасевича лишили воинских званий.

Активист, покинувший Беларусь из-за политических преследований, уточнил, что его отец отдал военной службе 29 лет жизни и уволился осенью 2019 года.

«Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался», — уточнил Протасевич и добавил, что сейчас его родители находятся в Польше.

Решение вывезти из из Беларуси активист принял восемь месяцев назад, когда за ними, по словам Романа, была установлена слежка.

В октябре Роман Протасевич был объявлен в розыск в России.