Дворцы, самолеты, кошельки Лукашенко: о чем фильм Путило "Золотое дно"

Скандальное расследование «NEXTA» на YouTube о богатстве Александра Лукашенко перешагнуло отметку в 3 миллиона просмотров.

Вдохновившись расследованием Алексея Навального про «Дворец Путина», оппозиционный белорусским властям телеграм-канал «NEXTA» выпустил полуторачасовой фильм-расследование «Лукашенко. Золотое дно» об имуществе Батьки. Ролик набирает популярность в YouTube и уже превзошел отметку в 3 миллиона просмотров.

«Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко – «самого чистого» перезидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации – «голодранец». Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда «NEXTA» собрала воедино все – как известные, так и не опубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитро сделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами», – говорится в релизе к видеоролику.

Создатель «NЕХТА» Степан Путило отметил: имущество Лукашенко оформлено таким образом, что в документах ни он сам, ни его приближенные не фигурируют.

Однако в оппозиции считают, что дорогие подарки президенту, например, автомобили премиум-класса и оказание помощи в строительстве резиденций тоже являются признаками коррупции.

Всего в фильме «Золотое дно» упомянуты 18 объектов недвижимости, которыми, как утверждают авторы, пользуется Лукашенко: государственная резиденция Дворец Независимости, база отдыха «Крупенино», хутор «Вискули» в Брестской области и др. Анонимный источник рассказал «NЕХТА», что ежемесячно на содержание резиденций Лукашенко могут тратиться «десятки миллионов долларов».

Кроме резиденций, у Лукашенко «нашли» коллекцию дорогих автомобилей общей стоимостью около четырех миллионов евро, в том числе две Audi по 100 тысяч евро каждая, один Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро. Еще белорусская оппозиция утверждает, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей.

Степан Путило

По мнению российских и белорусских экспертов, этот фильм-расследование может привести к возобновлению протестов в Белоруссии, которые во второй половине 2020 года достигали невиданных масштабов, а затем утихли. Власти Минска, судя по всему, уже готовятся к «весенней волне» народного недовольства и заранее предупреждают об угрозе провокаций.

А пока не грянул гром, фильм активно обсуждают в Сети.

На борту "самолета Лукашенко", как утверждается в фильме, есть "золотые унитазы"

«Вот увидите, придет Ротенберг и скажет, что это все его», – шутит один из пользователей.

«Страну за 25 лет превратили в один большой колхоз имени себя», – вторит ему другой.

«Пускай подольше держится в трендах. Надо бабушке показать», – думает о просвещении старшего поколения одна из девушек.

«А тем временем банки Беларуси предлагают белорусам кредиты на продукты питания под 24 %», – возмущается житель Бреста.

«Ребята, нужны субтитры на английском!» – заканчивает дискуссию далеко идущими планами житель Гродно.