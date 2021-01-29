"Версия максимально плоха": "Россия 1" назвала дворец в Геленджике "апарт-отелем"

Государственный телеканал «Россия 1» сделал репортаж о «дворце Путина» в Геленджике, показав съемку как изнутри, так и снаружи. В кадре ведущий обсудил это с одним из предположительно, рабочих, которые трудятся на стройке. Пока опубликован только фрагмент сюжета — полная версия выйдет сегодня в 20:00.

Неизвестный мужчина в каске и маске объяснил телеканалу, что это «аппарт-отель», то есть будущая гостиница.

Согласно постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»:

«Апарт-отель — вид гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров категорий "студия" и "апартамент"».

Ранее сегодня похожие кадры уже опубликовал прокремлевский Telegram-канал Mash. В нем подтверждается информация из расследования Алексея Навального, что во дворце сейчас идет ремонт после того как в нем обнаружили плесень и решили полностью заменить всю отделку.

В отрывке сюжета «России 1» упор делается на то, что Навальный якобы пытался опорочить главу государства, показывая обстановку во дворце, хотя сам политик пояснял, что это воссозданная с помощью графики визуализация плана.

Глава отдела расследований объявленного в России «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих считает версию о гостинице чрезвычайно неправдоподобной: «Пропагандисты похоже ненавидят Путина и сговорились, чтобы закопать его еще больше. Версия с гостиницей совсем плоха, прямо максимально плоха», — пишет она.