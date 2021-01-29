СМИ: Кремль "нашел" владельцев "дворца Путина" под Геленджиком

Судя по всему, после масштабной обструкции, которую российским властям устроили журналисты, эксперты и общественность в связи с публикацией фильма-расследования Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком, в Кремле все-таки решили выкручиваться до конца.

Впрочем, подобные шаги вполне можно было спрогнозировать, учитывая колоссальный резонанс ролика, количество просмотров которого уже перевалило за отметку в 100 миллионов. И если изначально власти пытались «не заметить» происходящее, то позднее их позиция в этом вопросе начала меняться. Первым с заявлениями о «псевдорасследовании» выступил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков. Уже тогда было понятно, что отговорки Пескова никто не примет, а потому за ними последовали слова самого президента Путина, отметившего, что ни он, ни его родственники к объекту, фигурирующему в расследовании, никакого отношения не имеют и никогда не имели. Позднее ответить на вопросы о странном статусе объекта пришлось даже представителям ФСБ и ФСО.

Но и этого всего общественности оказалось недостаточно. И это обстоятельство, похоже, довольно тонко чувствуют функционеры и технологи в Кремле, а потому власти решили добавить своим словам убедительности. Тем более, что ранее им уже предлагали просто найти и опубликовать данные о реальных владельцах того самого «дворца». И если прежде от ответа на этот вопрос федеральный центр уклонялся, говоря о неуместности раскрытия подобной информации, то теперь ее планируют «раскрыть». По информации издания Znak, в ближайшее время будет сделано соответствующее заявление.

«Близкие друзья российского президента Владимира Путина: братья Аркадий и Борис Ротенберги, а также член совета директоров «Новатэк» и «Сибур» Геннадий Тимченко – в ближайшее время могут выступить с публичным заявлением о том, что «дворец Путина» в Геленджике принадлежит им», – считают журналисты.

Насколько этот прогноз правдив – узнаем в ближайшее время.