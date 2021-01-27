В ФСБ объяснили бесполетную зону над Идокопасом разведактивностью НАТО

Федеральная служба безопасности ответила на запрос РБК о бесполетной зоне над мысом Идокопас в Геленджикском районе.

Силовое ведомство ответило, что бесполетная зона организована в интересах пограничной безопасности. Соответствующий приказ Минтранса был выдан еще летом минувшего года.

В ФСБ уверяют, что ограничительные условия связаны в том числе с возросшей разведывательной активностью соседних государств, в том числе присутствующих в блоке НАТО. Якобы их интересует территория погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, которая введена в эксплуатацию минувшей осенью.

При этом ведомство утверждает, что нет никаких ограничений для прохода лодок в районе мыса Идокопас.

ФСО сообщило изданию, что охраняемых объектов на территории Геленджика нет.

Согласно расследованию Алексея Навального, на указанной территории располагается «дворец Путина». Сам президент открестился от территорий, заявив, что ни ему, ни его близким владения не принадлежат. В Кремле отказались назвать имя реального владельца.