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Кремль отказался отвечать на ключевые вопросы о "дворце Путина"

Политика
14:00, 26 января 2021

Кремль отказался отвечать на ключевые вопросы о "дворце Путина"
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не назовёт имена настоящих, по версии Кремля, владельцев дворца в Геленджике за 100 миллиардов рублей, о котором рассказал главый критик власти Алексей Навальный. Отказался Песков отвечать и на другие самые главные вопросы, которые задали журналисты. 

«Один или несколько [предпринимателей], прямо или опосредовано, владеют этим объектом. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», — заявил журналистам Песков (цитата по «Дождю»).

Также ему озвучили вопросу относительно того, почему, если этот дворец не имеет отношения к президенту, над ним установлена бесполетная зона, почему около него нельзя плавать в радиусе километра и почему охраной поместья занимаются Федеральная служба безопасности (ФСБ, контрразведка) и Федеральная служба охраны (ФСО). 

«Что касается разных зон — нельзя плавать, нельзя летать, охрана ФСО — к нам было много обращений журналистов, мы это переадресовали в ФСО. Почему там нельзя летать, мы переадресовали в ФСБ. Обращайтесь туда. Это те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы. Это в их компетенции», — ответил Песков.

Ранее его уже спрашивали, почему управлением дворцом занимаются высокие чиновники из администрации президента, на это представитель Кремля сказал, что у структуры много разных занятий и не все они связаны с президентом.

Накануне обвинения Навального в коррупции также прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он всё отрицал, однако без приведения аргументов.

Расследование Навального уже посмотрели более 90 миллионов раз.

Теги: #Путин #Коррупция #Навальный #Песков

Рубрика: Политика

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