Во "дворце Путина" запустят экскурсии? Мэр Геленджика сделал неожиданное заявление

Фигурирующий в нашумевшем расследовании «дворец Путина под Геленджиком» фактически превращается в краеугольный камень нарастающего противостояния Навальный – Путин. Причем, никак иначе этот процесс и не назвать, тем более что именно так его позиционируют в экспертной среде, несмотря на призывы считать деятельность находящегося на данный момент в СИЗО оппозиционера «проделками западных спецслужб».

И первый гол в свои «ворота» в данном случае пропустила сама власть. Причем, речь не столько о появлении нашумевшего видео, собравшего уже 90 миллионов просмотров в Сети, сколько в аргументации тех, кому было доверено комментировать публикацию для прессы. Собственно говоря, никаких аргументов и не было.

Взять, к примеру, заявление того же представителя Кремля Дмитрия Пескова, назвавшего ролик «псевдорасследованием» и призвавшего не поддерживать его авторов. Аргументации, судя по всему, не хватило настолько, что слово взял сам президент, заявивший накануне, что ни он, ни его родственники владельцами указанного объекта «не являются и никогда не являлись». Пожалуй, Владимиру Владимировичу стоило еще добавить: «и не будут являться», чтобы картина приводимых им аргументов оказалась более полной. Разумеется, слова главы государства вряд ли смогут переубедить кого-либо из тех, кто изначально сделал вывод именно в пользу версии авторов скандального видео.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что, фактически оправдываясь перед общественностью, российская власть даже не пытается назвать истинного владельца объекта, к которому она, по ее же словам, отношения не имеет. На самом деле в распоряжении Кремля полный набор инструментов, позволяющий быстро установить принадлежность дворца за 100 миллиардов, но он с подобным решением не торопится.

Не так давно известный российский бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков также отметил эту странную деталь в истории с нашумевшим дворцом и предложил властям Геленджика установить владельца объекта, намекнув, что они могли бы получать от него до 2 миллиардов рублей в год на одних только налогах на имущество. То есть, в условиях молчания Кремля по этому поводу общественность сама предлагает пути выхода из ситуации. Вот только ожидать каких-то реальных подвижек в этом направлении как-то не приходится.

Тем более неожиданным может показаться реакция реальных властей курортного города на эти призывы, вернее, лично мэра Геленджика Алексея Богодистова, который в разговоре с изданием «Подъем» пообещал связаться с владельцем объекта и даже поинтересоваться у него возможностью проводить экскурсии. Отреагировали на достаточно неожиданное заявление и в телеграме: в частности, Ксения Собчак сообщила об этом одной из первых.

«Скоро все желающие получат возможность лично прогуляться по дворцу. Мэр Геленджика пообещал узнать, можно ли будет водить по зданию экскурсии», – пишет Собчак.

«Насчет экскурсий и доступа уточню. Но это право владельца — организовывать такие экскурсии или нет», – сообщил Богодистов.

Между тем, градоначальник отметил, что информацией о статусе этого объекта, равно как и о его владельце, он на данный момент не располагает.