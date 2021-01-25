2 млрд налогов: Игорь Рыбаков рассказал, как найти владельца "дворца Путина" под Геленджиком

С момента публикации нашумевшего фильма-расследования Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком» прошла уже почти неделя. Причем размещенный в YouTube ролик довольно быстро обозначил претензии на резонанс – чего стоят набранные им десятки миллионов просмотров. Кроме того, в российской прессе, экспертных кругах и просто в обществе не прекращается дискуссия вокруг того, правдивыми ли являются изложенные в расследовании данные и каким образом общество должно на них отреагировать.

Несмотря на засилье критических высказываний в адрес российских властей и правящих элит, обвиняемых в «непомерной тяге к роскоши» и «тотальной коррупции», есть и альтернативное мнение, которого придерживается довольно большая группа людей, склонная считать нашумевшее расследование выдумками или даже прямой ложью.

Проще говоря, определенная степень доверия к официальным властям у многих россиян все еще сохранилось, поэтому когда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, а вслед за ним и лично президент России Владимир Путин говорят, что показанное в фильме не имеет к главе государства и его окружению никакого отношения, люди верят именно их словам.

Причем реальность в данном случае такова, что установить точную принадлежность отснятого авторами фильма особняка, скорее всего, никто не сможет. Между тем, как считает известный российский бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков, установить собственника всех этих богатств не просто можно, но еще и нужно. И заняться этим, по мнению Рыбакова, должны власти Геленджика.

«Власти заявили, что "дворец в Геленджике" не принадлежит Владимиру Путину. Если дворец не его, то кто же владелец? Здесь очень интересная ситуация: оценочная стоимость объекта под 100 миллиардов рублей – это видно невооруженным взглядом, а налог на имущество в России составляет 2%.

Налог на имущество должен идти в местный бюджет, поэтому власти Геленджика или района, в котором он расположен, могут на ровном месте получить два миллиарда рублей в бюджет. Для этого нужно найти владельца и заставить его платить их. Мне кажется, крайне бесхозяйственно не знать, кто владелец. Два миллиарда рублей. Каждый год. Это больше, чем сейчас весь бюджет района. Вот они и выяснят, кто владелец, потому что проблемы выяснить не стоит. Это несложно.

Мы произошли из страны, где, дорвавшись до чего-то, мы начинаем строить себе пирамиды, как фараоны», – отметил Игорь Рыбаков на своем авторском Youtube-канале.