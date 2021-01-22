Жертвы, сроки, провокации: Кричевский рассказал о реакции Кремля на протесты сторонников Навального

После публикации командой оппозиционера Алексея Навального фильма-расследования о «дворце Путина под Геленджиком», вектор дискуссии в экспертной среде сразу же сменился с разговоров вокруг ситуации, в которой оказался задержанный и арестованный блогер, на разговоры вокруг того, насколько мощный удар ему удалось нанести по репутации Кремля, российских властей и лично президента страны Владимира Путина с его окружением.

Причем, высказывались самые разные мнения. Одни политологи обращали внимание на эмоции, с которыми глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков комментировал журналистам нашумевший фильм, который, к слову, собрал уже более 55 миллионов просмотров. Были и те, кто озвучивал свои инсайды о реакции президента на ролик с расследованием.

Как бы там ни было, но оценки продолжают сыпаться до сих пор. Между тем существует и альтернативная версия, согласно которой, российские власти вообще никак не отреагировали на это событие, не испытывают никакой паники или других чувств и планомерно собираются наводить порядок на акциях протеста, которые могут начаться 23 января. Об этом пишет профессор Никита Кричевский в своем авторском Telegram-канале.

«Наблюдения посвященного. На самом деле никакой истерики или паники в Кремле по этому поводу нет. Нет ее и в силовых структурах, и на Старой площади. Как бы там ни относились к фильму про дворец, есть решимость не допустить повторения событий, которые привели к развалу Союза. Кроме того, распоряжение о наведении порядка 23 января по жесткому белорусскому сценарию уже получено, все соответствующие команды отданы, сил достаточно.

Молодежь и школьники являются лишь прикрытием и поводом, причем, для обеих сторон процесса. Кровь? Точно будет. Жертвы? Не исключено. Провокации? Точно будут. Задержания? Точно будут. Реальные сроки? Непременно будут. Важно не то, что произойдет 23 числа, а что произойдет после этого. И не в части так называемой оппозиции, а в отношении популистских решений власти, а также в части реакции Запада, которая точно будет, но на которую уже наплевать», – утверждает Кричевский.