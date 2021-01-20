"Не припомню такого": Смирнов указал на странность в ответе Пескова на расследование Навального

Опубликованное 19 января расследование команды известного российского оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком» многие СМИ сразу же назвали своего рода ответом блогера за задержание и арест, с которыми ему пришлось столкнуться сразу же после возвращения в Россию. Примечателен и тот факт, что ролик с подробностями проведенного расследования был снят и смонтирован еще до того, как сам Навальный покинул Германию, однако его было решено придержать на случай реализации именно такого жесткого сценария. По крайней мере, так считают многие эксперты, хотя сами авторы видео утверждают, что опубликовать эти данные оппозиционер хотел после своего возвращения в страну лишь для того, чтобы показать, что он не боится возможного преследования.

Не менее интересной на этом фоне выглядит для некоторых экспертов и реакция Кремля на произошедшее, которая вполне может демонстрировать тот факт, что российские власти были совершенно не готовы к подобному ответу. К примеру, как отмечает российский журналист и главред издания «Медиазона» Сергей Смирнов, «эмоции», с которыми глава пресс-службы президента Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал произошедшее, являются более чем показательными.

«Даже не помню, чтобы Песков отвечал настолько эмоционально. Вроде и начал с традиционных «ничего нового», «мы ждали информационных атак» и так далее. Однако позднее сорвался и перешел к тому, что на самом деле беспокоит. Судя по всему, количество просмотров их настолько задело, что даже Песков не смог сдержаться!» – пишет Смирнов в своем авторском Telegram-канале.

К слову, привел журналист и цитату представителя Кремля, которую он счел настолько красноречивой. «В конце этого чудесного материала указываются счета с просьбой перечислять туда деньги. Как мне кажется, в этом и заключается основная цель таких псевдорасследований. Это и есть основной лохотрон. Мы хотим предупредить всех граждан, тем более, что количество просмотров большое, лучше 10 раз подумайте, прежде чем переводить жуликам деньги», – процитировал Пескова Смирнов.