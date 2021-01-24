Песков просит "не позволять делать из себя идиота" и смотреть фильм Навального внимательно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что если в документах на дворец в Геленджике не написано, что он принадлежит Владимиру Путину, то и вопросов к главе государства быть не должно.

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на федеральное телевидение.

Он допускает, что даже если в Геленджике и есть такой дворец, который показал в своем расследовании политик Алексей Навальный, то он вполне может принадлежать «каким-то собственникам», а «бизнесмены» «вольны владеть любыми объектами».

Кроме того, Песков раскрыл подлог, когда в фильме показывают Путина, который плывет в бассейне во дворце. «Человек думает — господи, да это ж фотография Путина, да. А надо просто пошевелить мозгами, эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее».

Вырезанный из Енисея Путин плавает в нарисованном дворце в Геленджике

В расследовании Навального никто не скрывал, что фотография плывущего в бассейне Путина была сделана в фотошопе. Это был шуточный кадр и всерьез никто не претендовал на то, чтобы использовать его как доказательство, что там живет Путин. Более того, Навальный специально пояснял, что изображений внутреннего убранства дворца у них почти не было и вся визуализация воссоздана с помощью компьютерной графики.

В материале Навального содержится и множество признаков того, что в поместье может жить не просто бизнесмен: например, утверждалось, что над его территорией зона закрыта для полетов, его охраной занимаются ФСО и ФСБ, за содержание комплекса отвечают чиновники из администрации президента (АП), а отдельные объекты недвижимости там арендуют за миллиарды рублей государственные корпорации.

Ранее Песков объяснял, что участие АП в проекте вовсе не говорит о вовлеченности лично президента — якобы у структуры множество различных проектов. Песков также отказался назвать имя того «бизнесмена», которому принадлежит этот дворец, чтобы снять подозрения с президента.