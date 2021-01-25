Стоит обратить внимание: Павловский рассказал о "важном моменте" во время протестов

В конце декабря 2020 года в России активно обсуждалось, к каким последствием приведет публикация расследования группы Bellingcat об отравителях оппозиционера Алексея Навального. В начале января фокус дискуссии сместился к самому Алексею Анатольевичу, заявившему о планах вернуться в Россию. До его возвращения говорили преимущественно о том, как власти отреагируют на этот шаг, а после «реакции властей» гадали уже о том, какой может быть реакция общества.

Отреагировать обществу в определенной степени помогли. Вряд ли кому-то из команды Навального удалось бы настолько консолидировать протест, если бы не было громкой публикации расследования о «дворце Путина под Геленджиком», которое всего за несколько дней набрало свыше 50 миллионов просмотров на YouTube, а на данный момент приближается к отметке в 86 миллионов просмотров. И субботний протест, как считают эксперты, стал демонстрацией сразу нескольких важных моментов. О некоторых из них в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал известный российский политолог Глеб Павловский.

«Самое важное из прошедших митингов, на что можно обратить внимание, заключается в том, что было очень много людей, которые впервые участвовали в протестных акциях. Статистика от источника к источнику рознится – от 30 до 45 процентов. Это очень интересный момент, и когда эта цифра зайдет за показатель в 50%, тогда мы увидим качественно новое общество.

Также можно говорить о размывании московского лидерства в протестном движении, что, я думаю, справедливо – то, что поднимается Россия средних и, что важно, малых городов, в которых ранее вообще ничего не происходило. Мы видим Россию, покрытую сетью сформировавшихся групп, активных политизированных групп, которые и дальше готовы действовать.

С такими людьми ОМОН уже не справится: не в том смысле, что эти люди пойдут на штурм, а в том смысле, что они живут, связываются между собой и вырабатывают стратегии протестного и оппозиционного движения. Навальный сейчас не воспринимается как оппозиционный блогер или расследователь, Навальный сейчас бросил прямой вызов Владимиру Путину. И это выглядит очень рискованно, особенно если ты в этот момент сидишь в тюрьме», – заявил Глеб Павловский.