С фильмом о "дворце Путина" знаком каждый третий. Больше 50% готовы в это поверить

Согласно опросу, проведенному «Левада-Центром»*, в России каждый четвертый (26%) гражданин старше 18 лет посмотрел фильм-расследование Алексея Навального «Дворец для Путина», в котором рассказывалось о поместье в Геленджике стоимостью более чем в 100 миллиардов рублей. В фильме утверждалось, что комплекс неформально является владением президента РФ Владимира Путина.

Ещё 10% сказали, что знакомы с содержимым фильма заочно, 32% что-то слышали о нем, а 31% вовсе не знают, о чем идет речь. Показатель напрямую зависит от возраста и способа получения информации: чем моложе респонденты, тем чаще они видели расследование (18-24 года: 37% видели, 15% — знают; 55+: 23% видели, 9% — знают), а телезрители (16% видели, 9% — знают) осведомлены о нем куда хуже интернет-пользователей (42% видели, 13% — знают), пользователей соцсетей (43% видели, 13% — знают) и Telegram (63% видели, 12% — знают).

Из тех, кто фильм видел или знаком с его содержимым, у 17% отношение к Владимиру Путину ухудшилось, а у 77% не изменилось. Лишь в 3% случаев отношение к президенту улучшилось.

Инфографика Sobesednik.ru // Данные: "Левада-Центр"

Также 17% уверены, что рассказанное Навальным является правдой, ещё 38% считают, что это похоже на истину, но не готовы ручаться за это, а 33% считают содержание фильма ложью. Лишь 11% не смогли определиться.

Инфографика Sobesednik.ru // Данные: "Левада-Центр"

29% опрошенных полагают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Практически каждый четвертый (24%) уверен, что даже если такие обвинения правдивы, при нём страна стала жить лучше. 17% уверены, что президент точно виновен в злоупотреблениях, а 25% не считают, что степень его вины отличается от виновности остальных госчиновников.

В честность Путина также реже верят молодые и пользователи интернета (особенно Telegram-каналов).

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».