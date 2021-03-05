Лукашенко хвастался, как вывез Тихановскую, а теперь требует от Литвы выдать её

Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от Литвы выдать непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков и подготовке захвата правительственных зданий. О том, что этого не будет, в Литве, сообщили заранее, окрестив подобные требования режима Лукашенко «чисто ритуальными».

Опрошенные журналистами официальные лица Литвы в один голос заявили, что ни Тихановская, ни любой другой беженец не будет выдан властям Беларуси, так как все эти требования политически мотивированы. «В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», — подчеркивал замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас.

Напомним, что после сомнительного «поражения» на выборах президента Беларуси Тихановская оставалась в стране. Когда она пошла в Центризбирком, чтобы подать жалобу, её на несколько часов отводили в кабинет главы ЦИК Лидии Ермошиной, где она общалась с высокопоставленными силовиками. Юриста Тихановской туда не пустили. После этого связь с ней пропала, а на следующий день она нашлась в Литве.

Позднее конкурент Светланы Тихановской на выборах, непризнанный президент Александр Лукашенко лично рассказывал, как вывез её из страны и дал денег на жизнь, уверяя, что она его об этом слезно молила. «Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", — плакала на шее. Вывезли», — говорил он. Впрочем, сама Тихановская эту версию событий не подтвердила.