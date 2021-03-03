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Литовский депутат: Правительство не продержится и дня, выдав Лукашенко беженца

Политика
10:11, 03 марта 2021

Литовский депутат: Правительство не продержится и дня, выдав Лукашенко беженца
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press

Официальные лица Литвы в один голос уверяют, что выдача непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской нелегитимному режиму Александра Лукашенко совершенно невозможна. Выдача любого беженца из Республики означала бы для властей страны политическое самоубийство, полагает часть собеседников Deutsche Welle из числа местных политиков.

«Любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня», — поясняет изданию депутат парламента Литвы Эмануэлис Зингерис. 

«Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», — констатирует замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас. Он добавляет, что ухудшить дипломатические отношения между Литвой и диктатурой Лукашенко едва ли возможно — даже посол Литвы отозван из страны ещё в октябре 2020 года.

Директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла напоминает, что ни Литва, ни другие европейские страны не признают законность режима Лукашенко, а также располагают документами, подтверждающими многократные нарушения прав человека в Беларуси. Он указывает, что двусторонние отношения между странами сейчас «практически невозможны».

Как полагает депутат Зингерис, установление безвизового режима между ЕС и Беларусью было бы «справедливо и дальновидно», при этом он подчеркивает, что в Европу нельзя пускать «приспешников режима Лукашенко, которые угнетают белорусов и издеваются над ними». Впрочем, у идеи безвиза есть и недостатки: во-первых, не вполне очевидно, как отделить сторонников Лукашенко, а, во-вторых, сам Лукашенко может записать это себе в заслуги. Кроме того, есть и формальная проблема с несоответствием белорусских паспортов биометрическим стандартом ЕС.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии #Тихановская

Рубрика: Политика

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Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press

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