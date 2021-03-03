Санкции имени Навального, беспредел в Беларуси, оппозиция Алтая. Главное к 3 марта

В Алтайском крае «Яблоко» создаст коалицию с внесистемной оппозицией к выборам в региональное заксобрание. Глава краевого отделения партии Александр Гончаренко заявил «Коммерсанту», что под эгидой партии (то есть без сбора подписей) на выборы пойдут 70 человек: яблочники, кандидаты от штабов Алексея Навального, движения «Весна» и партии ПАРНАС. «Претендентов будем выбирать исходя из медийности, общественной активности и количества средств, которое готов вложить кандидат», — обещает Гончаренко, добавляя, что возможно и выдвижение преследуемых по политическим мотивам людей. Федеральное «Яблоко» пока не рассмотрело идею алтайских коллег.

Признанный в России иноагентом «Мемориал» призвал Комитет министров Совета Европы осудить неисполнение Россией решения ЕСПЧ об отмене приговора Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Правозащитники уверены, что РФ лишь изобразила формальное исполнение решения ЕСПЧ, на самом деле не выполнив его. Они просят в резолюции указать на необходимость обязательной отмены приговора и пересмотра дела, если ЕСПЧ признал нарушение статьи 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Наказание исключительно на основании закона).

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель в ходе своего визита в Луганскую область Украины заявил, что в войне на Донбассе Россия является «стороной конфликта, а не посредником», передает «Международное французское радио».

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская назвала записи Следственного комитета монтажом. В ответ на обвинение от СК Беларуси в подготовке «к захвату административных зданий» она заявила, что в ведомстве просто нарезали отдельные фрагменты её выступлений, где она говорит о ненасильственном протесте: «Там видно, что видео нарезано, и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду», — Тихановская добавляет, что остается при своем мнении до сих пор, передает TUT.BY со ссылкой на «Белсат».

Посольство США в Беларуси заявило, что приговор по делу журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина является «местью» властей страны за то, что они раскрыли дезинформацию об убийстве Романа Бондаренко силовиками. Напомним, что они обнародовали данные о его смерти, которые противоречили официальным заявлениям, и за это получили полгода и два года лишения свободы. Посольство США отмечает, что такое решение суда является способом «отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — забили человека до смерти».

МИД РФ назвал санкции США из-за отравления Навального «абсурдом» и попыткой вмешательства во внутренние дела России. «Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Там обещают отреагировать на санкции, но «не обязательно симметрично».

В Госдепе США заявили, что Кремль «заметит» санкции ЕС и США: «Наши собственные санкции были значительными, действия Европы также были значительными».

Глава компании «КСП Капитал управление активами» Сергей Котляренко, которого Алексей Навальный и Sobesednik.ru называли номинальным держателем активов главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова, подал в суд на интернет-издание Baza из-за их расследования, в котором говорится, что дочь Шувалова получила от его фирмы более 2 миллиардов рублей.

Президент США Джо Байден пообещал, что к лету в стране хватит вакцины на каждого взрослого человека. «Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых. (...) Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке», — приводит его слова «Интерфакс». При этом он призывает власти штатов не спешить с отменой ограничений и предупреждает о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки из-за новых штаммов болезни.