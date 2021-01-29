Балерина и дочь Шувалова получает 2 млрд – больше глав "Газпрома" и Сбера

22-летняя балерина «Большого театра» Мария Шувалова, дочь главы госкоропорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова является более высокооплачиваемым работником, чем руководитель «Газпрома» Алексей Миллер (1,9 миллиарда). Она получает в два раза больше, чем глава Сбера Герман Греф (1 миллиард).

Как следует из материала издания Baza, доход за 2018 год тогда 20-летней девушки составил 2,062 миллиарда рублей. Такую сумму ей перечислила компания «КСП Капитал управление активами», которая занимается инвестициями и управлением различными активами.

Компанию «КСП Капитал управление активами» возглавляет Сергей Котляренко, бывший однокурсник Игоря Шувалова. В самой фирме выплату дочери Шувалова отрицают, как и связь Котляренко с активами главы госкорпорации. В одном из своих расследований политик Алексей Навальный называл его номинальным держателем активов Шувалова. Это подтверждает и Sobesednik.ru: