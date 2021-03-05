ЕЭК напомнила Лукашенко, что нельзя просто так убрать с полок все импортные товары

В середине февраля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что в сетевых магазинах продукты питания, произведенные в Республике, продвигаются недостаточно, а вместо этого предпочтение отдается импортным продуктам. Тогда он отметил, что одну из таких сетей начали «вырезать».

Вскоре с проверками по магазинам с целью «защиты интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров» отправился Комитет госконтроля, а национальное Министерство антимонопольного регулирования и торговли потребовало от сетей, чтобы 80-85% всех социально значимых товаров были белорусскими. Им выставили ещё и требование, по которому отечественные продукты нужно раскладывать «в визуально и физически доступных местах».

С таким подходом решительно не согласились на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обращает внимание TUT.BY. По его итогам правительству Беларуси было решено напомнить, что они обязаны выполнять требования Евразийского экономического союза, куда, помимо Беларуси, входят, в частности, Россия, Армения, Казахстан и Киргизия. Они восприняли продуктовые новеллы с ограничением импорта как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС.

Организация дала Лукашенко 30 суток, чтобы «обеспечить устранение имеющихся нарушений» и отчитаться перед ЕЭК о результатах.