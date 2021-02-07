СК Беларуси потребовал от Польши выдать основателя Nexta. Он считает, это смешно

Следственный комитет Беларуси запросил у официальной Варшавы экстрадиции основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

Документы были направлены генеральным прокурором. Они связывают это с возбужденным против упомянутых лиц уголовных дел, аргументируя требование тем, что Беларусь и Польша связаны международным договором об оказании содействия по уголовным делам. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — комментирует это новость для РБК сам Путило. Он также призывает руководство Беларуси «перестать позориться на международной арене», объясняя, что европейские страны в любом случае сочтут дела против него политически мотивированными и откажут в экстрадиции. На его работе весь этот процесс никак не отражается, заверил активист.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в очередной раз с резкой критикой в адрес белорусского диктатора Александра Лукашенко выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.