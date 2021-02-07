Гнойный задержан, ФРГ грозит Лукашенко, убийство в ОВД. Главное к 7 февраля

Рэпер Вячеслав Машнов, известный как Гнойный или Слава КПСС, задержан за участие в акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля. Об этом он написал в своем Twitter. При этом опубликованный им фрагмент протокола говорит, что задержание проходило из-за нецензурной брани и прочих грубых выражений в общественном месте. Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман сказал Mash, что задержание может быть обосновано мелким хулиганством.

В Мьянме уже второй день проходят массовые акции против учиненного военными госпереворота. На улицы Ягона, крупнейшего города, вышли более двух тысяч человек, несогласные с властью военных, требующие освобождения гражданского руководства. В ответ власти пока не применяют насилие, пишет Associated Press, однако наблюдаются проблемы с интернетом.

Российские теннисисты одержали победу в турнире APT Cup. В финале россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев без проблем обыграли соответственно Фабио Фоньини (6:1, 6:2) и Маттео Берреттини (6:4, 6:2). Это относительно новый турнир — он проходит второй год подряд, в прошлом году главный приз достался Сербии. Игроки на нем могут максимально набрать до 750 очков в общем одиночном зачете.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов взял под личный контроль ситуацию с Евгением Агафоновым, которого суд оштрафовал за «скандирование лозунгов» на акции протеста, несмотря на проблемы со слухом и речью, передает РБК. Мужчина также лишен возможности говорить.

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что ФРГ не признает власть Александра Лукашенко, так как выборы не были демократическими. Она также осуждает «непрерывные нарушения прав человека в Беларуси», передает ТАСС:

«Государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить».

Тем временем глава МИД Германии Хайко Маас заявил о создании механизма по сбору доказательств вины нарушителей прав человека в Беларуси. Он уверен, что через какое-то время страна избавится от Лукашенко и сможет построить правовое демократическое государства. «Дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад», — пояснил он (цитата по Deutsche Welle).

В отделении полиции Махачкалы был застрелен экс-глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абкара Капланова. РИА Новости пишут, что у него была «давняя вражда» с местным руководством Росгвардии.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал действия силовиков на последних акциях протеста за Алексея Навального словами, что правоохранители допустили «логистическую ошибку», не подумав, где разместят тысячи задержанных протестующих. Ошибок в задержаниях или в самом их факте он не видит.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель побывал на месте убийства политика Бориса Немцова, застреленного шесть лет назад недалеко от Кремля, почтив тем самым его память, пишет «Радио Свобода», объявленная российскими властями «иностранным агентом».