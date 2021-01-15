Глава ATP заявил, что с марта теннис может вернуться к привычному рейтингу

Глава ATP (международной федерации мужского тенниса) Андреа Гауденци выразил надежду, что к марту система подсчета рейтинга игроков может вернуться к привычному доковидному состоянию. Из-за невозмоности проводить турниры в начале лета систему пришлось корректировать.

По его словам, пока что турнирная сетка с апреля считается действительной и отменять её не планируют.

«Пандемия до сих пор в разгаре, даже при большом старании мы не сможем планировать в долгосрочной перспективе. Поэтому мы будем обновлять календарь ежеквартально: до лета у нас будут оставаться опасения, а потом, думаю, к осени благодаря вакцине мы приблизимся к обычной жизни. Во всяком случае, на данный момент все турниры, запланированные с апреля подтверждены. С марта мы хотели бы вернуться к обычному рейтингу и учитывать в гонке только результаты сезона. При условии, что мы сможем сыграть большое количество турниров», — приводит его слова Sports.ru.

Также г-н Гауденци заявил, что для федерации прошедший сезон стал «очень тяжелым». Несмотря на сыгранные мейджоры и большую часть «Мастерсов», серьезные проблемы возникли с челленджерами, которые часто приходилось отменять.

В июле ATP и WTA (федерация женского тенниса) заморозили рейтинги: по стандартной системе игроки должны ежегодно защищать титулы, полученные в прошлом сезоне, но сделать это было невозможно из-за приостановки всех турниров. Впервые после этого рейтинг обновился лишь в августе. Федерация приняла решение временно перейти к двухгодичной системе рассчета рейтинга, когда баллы за прошлы сезон не сгорают, а только улучшаются или не изменяются. Единственным исключением стал итоговый турнир, баллы за который были обнулены. Победу на нем одержал россиянин Даниил Медведев.

По итогам 2020 года на первой строчке рейтинга в мужском зачете с большим отрывом отказался серб Новак Джокович, затем идет испанец Рафаэль Надаль, а после него австриец Доминик Тим. На четвертой строчке год завершил Медведев. Роджер Федерер занял пятую строчку. Двадцатку закрывает другой российский спортсмен Карен Хачанов.