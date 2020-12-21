Джокович может обойти Роджера Федерера по числу недель на вершине рейтинга ATP

Теннисист Новак Джокович стал вторым в истории игроком, который задержался на первом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 300 недель.

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Таким образом, сербский спортсмен может обойти швейцарца Роджера Федерера, который удерживал первую строчку рейтинга 310 недель. Такого показателя Джокович может достигнуть в марте наступающего года.

В топ-5 по количеству недель на первом месте ATP попадают американец Пит Сампрас, который продержался на вершине 286 недель, чешский теннисист Иван Лендл (270), а также еще один представитель США Джимми Коннорс (268).

Напомним, в сентябре в ходе турнира US Open Новак Джокович был дисквалифицирован из-за того, что во время матча с Пабло Карреньо-Бустой в порыве эмоций ударил по мячу, который попал в горло линейному арбитру.