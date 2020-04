Федерер предложил объединить женский и мужской теннис. Главы ATP и WTA согласны

Главы Федераций женского и мужского тенниса (WTA и ATP) Стив Саймон и Андреа Гауденци поддержали предложение Роджера Федерера о необходимости их объединения в связи с кризисом, оказавшим серьезное влияние на теннисные турниры.

«Единый вид спорта — это верный способ использовать максимум нашего потенциала и возможность предоставить болельщикам оптимальный показ [тенниса] на месте, по телевидению и в интернете», — приводит слова Гауденци Tennis World USA со ссылкой на Reuters.

«Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше», — соглашается Саймон со своим коллегой.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

С такой инициативой ранее выступил швейцарский теннисист, много лет возглавлявший рейтинг ATP Роджер Федерер: «Я говорю не о соревнованиях на корте, а о руководящих органах, которые осуществляют надзор за мужскими и женскими профессиональными турами. Настали трудные времена в каждом виде спорта и мы можем выйти из этого кризиса двумя ослабленными телами или одним сильным», — пишет он в своем Twitter.

It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.

These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g