Федерер предложил объединить женский и мужской теннис. Главы ATP и WTA согласны

Главы Федераций женского и мужского тенниса (WTA и ATP) Стив Саймон и Андреа Гауденци поддержали предложение Роджера Федерера о необходимости их объединения в связи с кризисом, оказавшим серьезное влияние на теннисные турниры.

«Единый вид спорта — это верный способ использовать максимум нашего потенциала и возможность предоставить болельщикам оптимальный показ [тенниса] на месте, по телевидению и в интернете», — приводит слова Гауденци Tennis World USA со ссылкой на Reuters.

«Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше», — соглашается Саймон со своим коллегой.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

С такой инициативой ранее выступил швейцарский теннисист, много лет возглавлявший рейтинг ATP Роджер Федерер: «Я говорю не о соревнованиях на корте, а о руководящих органах, которые осуществляют надзор за мужскими и женскими профессиональными турами. Настали трудные времена в каждом виде спорта и мы можем выйти из этого кризиса двумя ослабленными телами или одним сильным», — пишет он в своем Twitter.