Павлюченкова рассказала, о тренировках на карантине, Надаль и Джокович показали

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова считает, что спортсменам крайне сложно поддерживать форму в условиях обязательной самоизоляции.

«Для всех спортсменов в плане поддержания формы ситуация очень сложная. Мне, возможно, повезло чуть больше - у меня есть дома тренажерный зал, есть площадь, где я могу бегать. Есть небольшой корт, пусть с не очень хорошим покрытием, есть стенка, так что я могу играть», — приводит её слова ТАСС. Кроме того, 30-ая ракетка мира отметила, что из российских теннисистов условия для тренировок в условиях карантина у неё одни из лучших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 31 Мар 2020 в 1:41 PDT

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович выложил в своем Instagram видео, на котором играет в теннис в домашних условиях с помощью сковородки, а вместо сетки он использовал мебель. А накануне серб также разместил на своей странице видео, на котором он в паре со своей женой в рамках челленджа набил 100 раз без касания мячом земли, однако для этого они использовали уже нормальные ракетки.

В то же время вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что во время карантина намерен совершенствовать свои навыки готовки: «Настало время готовить для меня и моей жены… Посмотрим, знаете ли вы, что я сделал. Надеюсь, вы все в порядке, находитесь дома и заботитесь о себе», — написал он в своем Instagram, а затем также выложил свои попытки тренироваться в домашних условиях.